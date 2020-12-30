Определен победитель шоу «Голос» на «Первом канале»

Победителем вокального шоу стала подопечная Полины Гагариной Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Яна Габбасова стала победителем девятого сезона вокального шоу «Голос» на «Первом канале». Лучшим наставником стал Василий Вакуленко.

Финалистами телепроекта стали Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина, Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова, Василий Пасечник из команды Вакуленко (Басты) и подопечная Полины Гагариной — Яна Габбасова. «По итогам зрительского голосования, набрав 51,1%, победителем стала Габбасова. Лучшим наставником сезона признан Баста», — пишет RT.

В конце октября партия «Коммунисты России» призывает закрыть «Голос». С такой инициативой выступил председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. По его словам, проект потерял «всякое доверие», особенно после истории с дочкой ведущего «Первого канала» Романа Будникова, к которой повернулись все наставники.