МО: российский боец защитил оборонительный рубеж от прорыва ВСУ

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Ефрейтор ВС РФ спас оборонительный рубеж, ведя непрерывный огонь по бойцам ВСУ
Ефрейтор ВС РФ спас оборонительный рубеж, ведя непрерывный огонь по бойцам ВСУ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Боец ВС РФ Антон Коков, заметив приближающегося к российским позициям противника, открыл огонь и поразил гранатометчика. Благодаря этому удалось сдержать натиск украинской группировки, сообщает Минобороны России.

«Ефрейтор Коков доложил по средствам связи командиру подразделения о приближающемся противнике и, оценив его силы, первыми выстрелами поразил вражеского гранатомётчика, чем существенно снизил наступательный потенциал боевиков», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что после этого Коков, активно перемещаясь с одной позиции на другую, вел прицельный огонь по наступавшим военным ВСУ. Совершив этот героический поступок, ефрейтор не допустил прорыва обороны ВС РФ.

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Боец ВС РФ Антон Коков, заметив приближающегося к российским позициям противника, открыл огонь и поразил гранатометчика. Благодаря этому удалось сдержать натиск украинской группировки, сообщает Минобороны России. «Ефрейтор Коков доложил по средствам связи командиру подразделения о приближающемся противнике и, оценив его силы, первыми выстрелами поразил вражеского гранатомётчика, чем существенно снизил наступательный потенциал боевиков», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что после этого Коков, активно перемещаясь с одной позиции на другую, вел прицельный огонь по наступавшим военным ВСУ. Совершив этот героический поступок, ефрейтор не допустил прорыва обороны ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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