МО: российский боец защитил оборонительный рубеж от прорыва ВСУ

Боец ВС РФ Антон Коков, заметив приближающегося к российским позициям противника, открыл огонь и поразил гранатометчика. Благодаря этому удалось сдержать натиск украинской группировки, сообщает Минобороны России.
«Ефрейтор Коков доложил по средствам связи командиру подразделения о приближающемся противнике и, оценив его силы, первыми выстрелами поразил вражеского гранатомётчика, чем существенно снизил наступательный потенциал боевиков», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что после этого Коков, активно перемещаясь с одной позиции на другую, вел прицельный огонь по наступавшим военным ВСУ. Совершив этот героический поступок, ефрейтор не допустил прорыва обороны ВС РФ.
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