Смольный выделит миллиард рублей на поддержку частных школ в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении субсидий частным образовательным учреждениям города. Общая сумма финансирования на 2025 год составит 948,9 миллионов рублей.
«Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга „О предоставлении в 2025 году субсидий в целях финансового обеспечения затрат для реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ частным образовательным организациям“», — пишет пресс-служба Смольного на официальном сайте. Средства направлены на поддержку реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, а также дошкольного образования.
Согласно утвержденным правилам, субсидии предназначены для компенсации расходов частных образовательных учреждений на оплату труда педагогов и персонала, закупку учебников, учебных пособий, средств обучения, а также игр и игрушек. Важно отметить, что расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг данным финансированием не покрываются. В 2025 году на предоставление субсидий частным учебным заведениям запланировано выделение 948,9 миллионов рублей.
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