Смольный выделит миллиард рублей на поддержку частных школ в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг данным финансированием не покрываются
Расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг данным финансированием не покрываются Фото:

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении субсидий частным образовательным учреждениям города. Общая сумма финансирования на 2025 год составит 948,9 миллионов рублей.

«Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга „О предоставлении в 2025 году субсидий в целях финансового обеспечения затрат для реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ частным образовательным организациям“», — пишет пресс-служба Смольного на официальном сайте. Средства направлены на поддержку реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, а также дошкольного образования.

Согласно утвержденным правилам, субсидии предназначены для компенсации расходов частных образовательных учреждений на оплату труда педагогов и персонала, закупку учебников, учебных пособий, средств обучения, а также игр и игрушек. Важно отметить, что расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг данным финансированием не покрываются. В 2025 году на предоставление субсидий частным учебным заведениям запланировано выделение 948,9 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении субсидий частным образовательным учреждениям города. Общая сумма финансирования на 2025 год составит 948,9 миллионов рублей. «Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга „О предоставлении в 2025 году субсидий в целях финансового обеспечения затрат для реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ частным образовательным организациям“», — пишет пресс-служба Смольного на официальном сайте. Средства направлены на поддержку реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, а также дошкольного образования. Согласно утвержденным правилам, субсидии предназначены для компенсации расходов частных образовательных учреждений на оплату труда педагогов и персонала, закупку учебников, учебных пособий, средств обучения, а также игр и игрушек. Важно отметить, что расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг данным финансированием не покрываются. В 2025 году на предоставление субсидий частным учебным заведениям запланировано выделение 948,9 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...