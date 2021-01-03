В Москве из-за снегопада начались массовые задержки рейсов

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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, сухой суперджет, самолет, ssj100, sukhoi superjet100
Днем ранее в Москве прошел снегопад, из-за этого задерживаются самолеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве из-за погодных условий в аэропортах начались проблемы с вылетами. По данным онлайн-табло всего в сумме на данный момент задержано 30 рейсов.

По данным онлайн-табло Шереметьево 10 рейсов задержано. В Домодедово порядка 10 рейсов вылетают с задержкой от 20 минут до часа. Также 10 рейсов задержано и во Внуково, где у четырех в причинах указаны «Метеоусловия».

По данным Gismeteo.ru, в Москве днем ранее прошел снегопад. Сейчас в столице снег с дождем и температура 0 градусов.

Ранее в канун Нового года в аэропорту Домодедово задержали более 150 рейсов, пишет RT. Причиной стало заледенение взлетно-посадочных полос, сообщает телеканал 360. Транспортная прокуратура сразу же организовала проверку данного факта, уточняет агентство Nation News. Во время задержек пользователи активно делились в соцсетях предновогодней атмосферой в аэропорту.

Онлайн-табло Внуково
Онлайн-табло Домодедово
Онлайн-табло Шереметьево

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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