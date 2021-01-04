Супруга юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — назвала причину своей травли в соцсетях. По ее словам, критика в ее адрес была сфабрикована и оплачена. Об этом девушка написала в соцсети Instagram.
Пользователи соцсети отметили в комментариях, что раньше Брухунову обливали грязью, обзывали страшной. Однако в последнее время негатив в сетях по каким-то причинам снизился. В ответ на это супруга Петросяна заявила, что критика была «заказухой».
«Просто кое-кому стало жалко денег на продолжение моей травли. Негатив был на 90% сфабрикован и оплачен. При встрече я слышу от людей только добрые слова. А те, кто несёт негатив, либо проплачены, либо просто не в себе […] А я знаю поименно — кто, сколько, когда и кому оплачивал», — отметила она в Instagram.
Многие подписчики Брухуновой согласились с заявлением и поддержали ее. «Я тоже уверена, что была травля. И цель была — подавить вас», — написал пользователь с ником averina5453. «Плюньте вы на всех завистников и наслаждайтесь жизнью с семьей», — посоветовала kitsune_7777777.
Ранее в прямом эфире телеканала НТВ соседка Петросяна сообщила, что Татьяна ждет уже второго ребенка. Евгений и Татьяна долго скрывали свой роман (она работала помощницей юмориста, а сам Петросян в то время разводился). Год назад они тайно поженились, а вскоре у пары родился сын Ваган.
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