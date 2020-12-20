НТВ сообщил о второй беременности жены Петросяна

Петросян снова станет отцом Фото: Alexey Yushenkov / wikimedia.org / CC BY-SA 3.0

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Бруханова — ждет второго ребенка. Для помощи в воспитании детей в Москву уже приехала теща юмориста Ольга.

«Она [жена юмориста] уже второго ребенка собирается рожать», — сказала соседка семьи в программе «Звезды сошлись» на канате НТВ.

Отмечается, что теща Петросяна давно намекала о длительной поездке в столицу. Она не исключала, что может переехать к дочери навсегда. В разговорах с соседями она говорила, что будет помогать Татьяне воспитывать сына Вагана, а также поделилась, что скоро снова станет бабушкой.

Евгений Петросян и его экс-помощница Татьяна Брухунова тайно расписались в Кутузовском ЗАГСе в начале декабря 2019 года. Об их романе стало известно годом ранее. Параллельно с новыми отношениями Петросян разводился со своей четвертой женой юмористкой Еленой Степаненко. Затем у них родился сын Ваган. Осенью появились слухи о второй беременности молодой жены, но Петросян опровергал информацию.