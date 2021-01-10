Сенатор Пушков объявил о реальной угрозе для суверенитета России

Алексей Пушков назвал опасность, которая исходит от американских социальных сетей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков заявил, что Россия должна сделать выводы о работе американских сетевых гигантов. В частности член Совета Федерации напомнил, что Twitter, Instagram и Facebook с легкостью заблокировали действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях.

«Уже понятно, как они действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США», — заметил Пушков в своем Telegram- канале. Он не исключил, что американские IT-платформы могут аналогично повести себя и в других странах, которые столкнутся с политическим кризисом.

По словам сенатора, «квазитотальная зависимость» от зарубежных интернет-платформ несовместима с российским суверенитетом. Он отметил, что власти РФ сделают серьезные выводы из этой ситуации.

Блокировка Трампа в соцсетях началась после того, как 6 января его сторонники устроили протесты в Вашингтоне, часть протестующих ворвалась в Капитолий, где Конгресс утверждал итоги выборов президента страны, напоминает телеканал 360. Как отметил сам президент США, он «предсказывал, что такое произойдёт», а Twitter «заходит всё дальше и дальше в запрете свободы слова», пишет RT.