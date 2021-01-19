Умер дипломат и экс-депутат Госдумы Борис Пастухов

Бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, бывший депутат Госдумы РФ, дипломат Борис Пастухов умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщила его дочь.
«Пастухов умер вечером 19 января в Москве», — передает «Московский комсомолец» со ссылкой на дочь дипломата. Причина смерти и место похорон политика не уточняются.
Пастухов в 1980-х годах, будучи первым секретарем ЦК ВЛКСМ, возглавлял государственный комитет по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. С 1989 года Пастухов находился в должности посла СССР в Дании, откуда в 1992 его переназначили в Афганистан. После этого он служил в Торгово-промышленной палате России. Пастухов получил множество наград от властей РФ и иностранных государств.
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