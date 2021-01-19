19 января 2021

Умер дипломат и экс-депутат Госдумы Борис Пастухов

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Мемориал у театра
Причина смерти и место похорон Пастухова не уточняется Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, бывший депутат Госдумы РФ, дипломат Борис Пастухов умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщила его дочь.

«Пастухов умер вечером 19 января в Москве», — передает «Московский комсомолец» со ссылкой на дочь дипломата. Причина смерти и место похорон политика не уточняются.

Пастухов в 1980-х годах, будучи первым секретарем ЦК ВЛКСМ, возглавлял государственный комитет по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. С 1989 года Пастухов находился в должности посла СССР в Дании, откуда в 1992 его переназначили в Афганистан. После этого он служил в Торгово-промышленной палате России. Пастухов получил множество наград от властей РФ и иностранных государств.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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