Таиланд продлил режим чрезвычайного положения

В Таиланде продолжают действовать ограничения из-за коронавируса Фото: Алена Полозова © URA.RU

Власти Таиланда продлили режим чрезвычайного положения до 28 февраля. Он был введен 26 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса, а теперь продлевается уже девятый раз.

«Введение еще одного месяца чрезвычайного положения позволит властям эффективно контролировать и предотвращать распространение вируса», — цитирует Ассоциация туроператоров России сообщение Центра управления ситуацией COVID-19 (CCSA). Также до 17 января в Таиланде отменены все массовые мероприятия. Ожидается, что эти меры будут продлеваться.

По словам генерального директора TEZ Tour Таиланд Андрея Снеткова, спрос на поездки в Таиланд остается низким. Поэтому, по его мнению, решение S7 снять после 16 января полетную программу по маршруту Новосибирск — Бангкок, которая стартовала 26 декабря, вполне ожидаемо. Также ранее авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение перенести старт полетной программы Москва — Бангкок с 7 января на 23-е. Снетков не исключает, что перевозчик также отложит начало полетной программы из Москвы на остров Пхукет.

В декабре Таиланд вернул безвизовый режим для туристов из России, однако перед вылетом путешественники должны оформить сертификат о въезде на сайте посольства страны в РФ. Сохраняется требование об обязательном карантине продолжительностью 14 дней в отелях, которые одобрены властями Таиланда, напоминает «Национальная служба новостей». Также россияне могут без ограничений отдохнуть в 15 странах. Среди них Турция, ОАЭ и Мальдивы.