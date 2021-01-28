Эвакуация директора УГМК в Германию сорвалась из-за документов

Здоровье Владимира Белоглазова — одна из главных тем в свердловском истеблишменте последних дней Фото: Анна Майорова © URA.RU

Транспортировка директора УГМК по общим вопросам Владимира Белоглазова в Германию сорвалась в последний момент — предположительно, из-за проблем с документами, сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По словам другого собеседника агентства, сейчас топ-менеджер находится в НИИ им. Склифосовского в Москве.

«Семья Владимира Алексеевича уже обо всем договорилась: самолет был готов к вылету в Германию. Но внезапно его заблокировали. Насколько я знаю, возникли какие-то проблемы с документами, с паспортом», — описал ситуацию источник агентства. Представители УГМК и минздрава Свердловской области не комментируют ситуацию.

23 января Владимир Белоглазов попал в реанимацию Свердловской областной клинической больницы с критическим нарушением кровообращения. Источники URA.RU сообщали, что к спасению именитого управленца подключился региональный министр здравоохранения Андрей Карлов. По данным агентства, для оказания срочной медпомощи Белоглазову в Екатеринбург прилетала бригада врачей из Москвы. Впоследствии на лечение в столицу вывезли его самого.

Белоглазов известен в Свердловской области не только как топ-менеджер УГМК, но и как неформальный советник врио главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Таким же статусом и доверием Владимир Белоглазов пользуется у гендиректора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына. Для него в 1990-е и 2000-е годы он решал критически важные задачи по разделению производственного и социального комплекса УГМК в городах присутствия.