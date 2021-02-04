Сегодня, 5 февраля, — 426-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 342-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
В мире зафиксировано уже более 105 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 2,28 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (27,2 млн), далее следуют Индия (10,8 млн) и Бразилия (9,3 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (3,9 млн).
Вакцина и лекарство
Иммунитет после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» от коронавируса будет сохраняться в течение года,заявила и. о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.
В Минздраве РФ заявили о том, что перед вакцинацией от коронавируса пациент может получить отказ из-за наличия осложнений после перенесенного заболевания. Главный внештатный специалист министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев отметил, что всегда нужно взвешивать риск и пользу. «В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, разрешена ли сейчас вакцинация», — говорит Токарев.
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться к июлю 2021 года, рассказал специалист по вирусологии, глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им Ивановского» профессор Александр Бутенко. Он уточнил, что 60% населения страны должны иметь антитела, чтобы можно было судить о коллективном иммунитете. Между тем журналист Антон Красовский считает, что тех, кто отказывается вакцинироваться от коронавируса, нужно признать дезертирами.
Высокие темпы вакцинации от коронавируса могут вернуть Россию к жизни без эпидограничений уже до конца года, считает вирусолог Анатолий Альтштейн. При этом ученый считает, что COVID-19, скорее всего, никогда не исчезнет полностью.
Вакцина от коронавируса «Спутник V» смогла удивить западные страны впервые после запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году. «Вакцина против коронавируса, рано поступившая на рынок, показала, что Россия, возможно, больше, чем „Верхняя Вольта с ядерными ракетами“», — пишет немецкая газета Welt.
Коронавирус в России и в мире
В России создали и утвердили стандартный образец штамма коронавируса, заявили в пресс-службе Минздрава России. Стандартный образец инактивированного штамма коронавируса SARS-CoV-2 успешно прошел испытания на базе ВНИИ метрологической службы Росстандарта.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об
Последствия пандемии коронавируса оказались катастрофическими для оказания помощи онкобольным. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Решающий момент второй волны коронавирусной инфекции почти преодолён, есть свет в конце тоннеля, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, пандемия оказалась слишком продолжительной и многое не удалось предсказать, например появление мутаций вируса.
Что говорят врачи и ученые
Люди не могут заболеть COVID-19, если уже переболели другим коронавирусом, имеют местный иммунитет или перенесли вирусную инфекцию, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Его коллега — врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что после коронавируса у человека может ослабнуть слух и зрение. Он говорит, что ухудшение зрения может произойти из-за повреждения сосудов и нервов. При поражении слуха человек может начать слышать ложные звуки или испытывать ослабление слуха.
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