Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться к июлю 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 5 февраля, — 426-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 342-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано уже более 105 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 2,28 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (27,2 млн), далее следуют Индия (10,8 млн) и Бразилия (9,3 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (3,9 млн).

Вакцина и лекарство

Иммунитет после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» от коронавируса будет сохраняться в течение года,заявила и. о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.

В Минздраве РФ заявили о том, что перед вакцинацией от коронавируса пациент может получить отказ из-за наличия осложнений после перенесенного заболевания. Главный внештатный специалист министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев отметил, что всегда нужно взвешивать риск и пользу. «В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, разрешена ли сейчас вакцинация», — говорит Токарев.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться к июлю 2021 года, рассказал специалист по вирусологии, глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им Ивановского» профессор Александр Бутенко. Он уточнил, что 60% населения страны должны иметь антитела, чтобы можно было судить о коллективном иммунитете. Между тем журналист Антон Красовский считает, что тех, кто отказывается вакцинироваться от коронавируса, нужно признать дезертирами.

Высокие темпы вакцинации от коронавируса могут вернуть Россию к жизни без эпидограничений уже до конца года, считает вирусолог Анатолий Альтштейн. При этом ученый считает, что COVID-19, скорее всего, никогда не исчезнет полностью.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» смогла удивить западные страны впервые после запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году. «Вакцина против коронавируса, рано поступившая на рынок, показала, что Россия, возможно, больше, чем „Верхняя Вольта с ядерными ракетами“», — пишет немецкая газета Welt.

Коронавирус в России и в мире

В России создали и утвердили стандартный образец штамма коронавируса, заявили в пресс-службе Минздрава России. Стандартный образец инактивированного штамма коронавируса SARS-CoV-2 успешно прошел испытания на базе ВНИИ метрологической службы Росстандарта.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в столице. «Сегодня мы по уровню заболеваемости находимся в сентябрьских показателях», — сказал Собянин. При этом представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович призвала россиян не расслабляться и продолжать соблюдать меры профилактики COVID-19 даже на фоне снижения численности заболевших в стране

Последствия пандемии коронавируса оказались катастрофическими для оказания помощи онкобольным. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Решающий момент второй волны коронавирусной инфекции почти преодолён, есть свет в конце тоннеля, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, пандемия оказалась слишком продолжительной и многое не удалось предсказать, например появление мутаций вируса.

Что говорят врачи и ученые

Люди не могут заболеть COVID-19, если уже переболели другим коронавирусом, имеют местный иммунитет или перенесли вирусную инфекцию, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Его коллега — врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что после коронавируса у человека может ослабнуть слух и зрение. Он говорит, что ухудшение зрения может произойти из-за повреждения сосудов и нервов. При поражении слуха человек может начать слышать ложные звуки или испытывать ослабление слуха.