В Госдуме рассказали об индексации всех пенсий перед выборами

Также власти могут выделить деньги для улучшения демографической ситуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Социальные выплаты на 500 миллиардов рублей перед выборами в Госдуму-2021 могут быть направлены на индексацию всех пенсий. Об этом URA.RU заявил член комитета Госдумы по труду и социальной политике Олег Шеин.

Ранее агентство Reuters сообщило, что российское правительство готовит новый пакет соцпомощи объемом примерно 500 млрд рублей. Это, как отметило издание, нужно, чтобы решить проблемы недовольства падением уровня жизни перед осенними выборами в Госдуму.

«История с индексациями пенсий предельно анонсирована, очевидно, что власти направят 500 млрд на эти цели. Мы понимаем, что отказ от индексации в условиях, когда дано поручение правительству, все это было в публичном пространстве, невозможен», — сказал Шеин.

По его словам, также эти деньги могут быть выделены для улучшения демографической ситуации. «В прошлом году население страны уменьшилось на 500 тысяч человек. Даже на Кавказе запущен процесс вымирания», — сказал депутат.

Депутат Госдумы, экс-министр труда РФ Сергей Калашников также считает, что перед осенними выборами правительство введет новые выплаты. «Это будет определенное тушение пожара. Повышение цен на бензин ударило по самосознанию людей сильно. 9 февраля будет выступление председателей фракции, будут говорить, что Америка плохая, но никто не скажет, что катастрофически дорожает бензин, что сказывается на всей экономике. Власть будет вынуждена ввести выплаты», — сказал Калашников. Он отметил, что этой суммы не хватит, чтобы стимулировать экономику страны.