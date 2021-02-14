14 февраля 2021
13 февраля 2021

Свердловский губернатор посетит проблемную территорию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инаугурация Алексея Орлова. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев поедет в Качканар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на этой неделе посетит Качканар, где недавно разрешился конфликт из-за буддистского храма. По данным источника агентства, знакомого с графиком губернатор, поездка намечена на среду.

«В среду губернатор поедет в Качканар. В программе открытие центра единоборств и посещение АО «ЕВРАЗ КГОК», — сообщил инсайдер.

Также в планах губернатора ряд встреч. В частности, он побеседуют с председателем Думы Артемовского городского округа Константином Трофимовым и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области Еленой Артюх.

Также ожидается, что глава региона во вторник примет участие в заседании штаба по борьбе с коронавирусом, а в четверг — в заседании правительства. Не исключено присутствие губернатора на хоккейном матче в воскресенье. Команда «Автомобилист» встретится с хоккейной командой из Сочи.

Ранее URA.RU сообщало, что в конфликте между компанией ЕВРАЗ и буддистской общиной, построившей монастырь «Шедруб Линг» на горе Качканар, окончательно поставлена точка. Как сообщил свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько, 8 февраля 2021 года буддисты сдали сооружения под охрану ЕВРАЗа.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...