Свердловский губернатор посетит проблемную территорию

Евгений Куйвашев поедет в Качканар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на этой неделе посетит Качканар, где недавно разрешился конфликт из-за буддистского храма. По данным источника агентства, знакомого с графиком губернатор, поездка намечена на среду.

«В среду губернатор поедет в Качканар. В программе открытие центра единоборств и посещение АО «ЕВРАЗ КГОК», — сообщил инсайдер.

Также в планах губернатора ряд встреч. В частности, он побеседуют с председателем Думы Артемовского городского округа Константином Трофимовым и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области Еленой Артюх.

Также ожидается, что глава региона во вторник примет участие в заседании штаба по борьбе с коронавирусом, а в четверг — в заседании правительства. Не исключено присутствие губернатора на хоккейном матче в воскресенье. Команда «Автомобилист» встретится с хоккейной командой из Сочи.

Ранее URA.RU сообщало, что в конфликте между компанией ЕВРАЗ и буддистской общиной, построившей монастырь «Шедруб Линг» на горе Качканар, окончательно поставлена точка. Как сообщил свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько, 8 февраля 2021 года буддисты сдали сооружения под охрану ЕВРАЗа.