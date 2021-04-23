Эпидемиологи: когда в РФ вернут ограничения из-за коронавируса

В ближайшие месяцы в России не будут вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса, однако они могут понадобиться к началу осени. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров.
«В июне будет самое низкое (число заболеваемости коронавирусом — прим.ред.), а в конце сентября опять подскочит», — сказал Гундаров URA.RU. По его словам, это объясняется тем, что к июню будет волна, которая характеризуется снижением распространения вирусов в среде. Он предположил, что новые ограничения могут появиться в образовательных учреждениях в сентябре.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU отметил, что в России могут вернуть некоторые ограничительные меры, которые были осенью 2020 года, но полного локдауна власть будет избегать. «В дальнейшем они (ограничительные меры —прим.ред.) могут появиться снова. Если заболеваемость усиливается и пойдет третья волна, скорее всего, будет реакция [властей]. Во время пандемии всегда так бывает», — высказался собеседник агентства. При этом вирусолог затруднился ответить, когда в России может подняться заболеваемость COVID-19, но считает, что третья волна будет слабее предыдущей.
URA.RU направило запрос в адрес вице-премьера РФ, главы федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой и Минздрав РФ с вопросом о том, какие ограничительные меры могут появится в стране из-за коронавируса. На момент публикации ответа не поступило.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин не исключил появление третьей волны коронавируса в России. По его словам, новый рост заболеваемости предрекают ряд ученых. Тем временем в Минздраве РФ заявили о том, что среднесуточные показатели заболеваемости коронавирусом в России могут говорить о возможном наступлении третьей волны инфекции.
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