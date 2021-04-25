Курс доллара по итогам валютных торгов на Московской бирже составил 74,98 рубля (меньше на 0,43 копейки), курс евро вырос на 0,05 копейки и стоит 90,68 рубля. Нефть марки Brent подорожала на 0,9% и оценивается в 65,99 доллара за баррель, котировки WTI выросли на 1,01% и достигли 62,05 доллара за баррель.
Ситуация в России
Жители Москвы в возрасте старше 60 лет получат 27 апреля за первую прививку от коронавируса в городских поликлиниках подарочные карты по распоряжению мэра Сергея Собянина. Номинал каждой составляет 1000 рублей. Потратить полученную сумму москвичи смогут в аптеках или кафе.
Минтруд разработал проект
ЯНАО и ХМАО вошли в топ-5 регионов России по средним объемам банковских депозитов на душу населения. Свердловская область заняла 16-е место, Челябинская — 37-е, Курганская — 72-е. Тюменская область оказалась на 23-м, Пермский край — на 34-м.
Ситуация в мире
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Прогнозы и мнения экспертов
В Совете Федерации заявили о возможной индексации пенсий работающим пенсионерам. Власти РФ могут сделать это, по мнению Сергея Леонова, в преддверии выборов в Гордуму.
Экономисты спрогнозировали снижение курса доллара в 2021 году до 65-67 рублей. По мнению директора Института финансов и устойчивого развития Андрея Марголина, произойти это сможет при определенных условиях.
Аналитики предрекли падение стоимости нефти до 10 долларов за баррель. Произойти это сможет к 2050 году в том случае, если страны перейдут на «зеленые» энергоносители.
Лига переработчиков макулатуры нашла способ снижения стоимости продуктов за счет удешевления стоимости картонной упаковки. Для этого нужно разрешить ввозить в Россию из Европы макулатуру, так как в РФ она в дефиците, а за границей — в избытке.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство РФ проект поправок о снижении в два раза штрафов для малого бизнеса за картели и антиконкурентные соглашения. Послабления предлагается сделать, если оплата была проведена в течение 20 дней.
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