Минтруд разработал проект об упразднении прежней величины потребительской корзины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курс доллара по итогам валютных торгов на Московской бирже составил 74,98 рубля (меньше на 0,43 копейки), курс евро вырос на 0,05 копейки и стоит 90,68 рубля. Нефть марки Brent подорожала на 0,9% и оценивается в 65,99 доллара за баррель, котировки WTI выросли на 1,01% и достигли 62,05 доллара за баррель.

Ситуация в России

Жители Москвы в возрасте старше 60 лет получат 27 апреля за первую прививку от коронавируса в городских поликлиниках подарочные карты по распоряжению мэра Сергея Собянина. Номинал каждой составляет 1000 рублей. Потратить полученную сумму москвичи смогут в аптеках или кафе.

Минтруд разработал проект об упразднении ежеквартального установления величины прожиточного минимума. Раньше прожиточный минимум устанавливался каждый квартал, поскольку зависел от изменения стоимости потребительской корзины. В конце прошлого года был введен новый порядок установления величины прожиточного минимума и МРОТ. Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы — 12 792 рублей (сейчас — 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ — 11 653 рублей (рост на 3,7%).

ЯНАО и ХМАО вошли в топ-5 регионов России по средним объемам банковских депозитов на душу населения. Свердловская область заняла 16-е место, Челябинская — 37-е, Курганская — 72-е. Тюменская область оказалась на 23-м, Пермский край — на 34-м.

Ситуация в мире

Расходы на военную отрасль в мире в 2020 году выросли на 2,6% (до 1,981 трлн долларов). Такие данные следуют из доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ). Авторы отметили, что расходы выросли на фоне сокращения глобального ВВП из-за пандемии. В пятерку стран с самым высоким военным бюджетом вошли: США, Китай, Индия, Россия и Великобритания.

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific намерена практически в 2 раза сократить поставку самолетов Boeing 777X (с 21 до 10-15). Такое решение вызвано долгосрочными последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на два источника. Однако в самой компании информацию о сокращении количества самолетов не подтвердили, но отметили, заказ на поставки Boeing будет пока отложен.

Прогнозы и мнения экспертов

В Совете Федерации заявили о возможной индексации пенсий работающим пенсионерам. Власти РФ могут сделать это, по мнению Сергея Леонова, в преддверии выборов в Гордуму.

Экономисты спрогнозировали снижение курса доллара в 2021 году до 65-67 рублей. По мнению директора Института финансов и устойчивого развития Андрея Марголина, произойти это сможет при определенных условиях.

Аналитики предрекли падение стоимости нефти до 10 долларов за баррель. Произойти это сможет к 2050 году в том случае, если страны перейдут на «зеленые» энергоносители.

Лига переработчиков макулатуры нашла способ снижения стоимости продуктов за счет удешевления стоимости картонной упаковки. Для этого нужно разрешить ввозить в Россию из Европы макулатуру, так как в РФ она в дефиците, а за границей — в избытке.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство РФ проект поправок о снижении в два раза штрафов для малого бизнеса за картели и антиконкурентные соглашения. Послабления предлагается сделать, если оплата была проведена в течение 20 дней.