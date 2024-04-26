Песков: россияне должны видеть поверженную на СВО технику

Дмитрий Песков заявил, что россиянам важно увидеть трофеи РФ с СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Граждане РФ должны увидеть выставку поверженной на СВО техники, которая пройдет 1 мая на Поклонной горе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей города, и у всех россиян. Это блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику. <…> Выставка заслуживает большого внимания — однозначно», — заявил Дмитрий Песков во время беседы с журналистами. Он также отметил, что не знает, посетит ли эту выставку президент России Владимир Путин.
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