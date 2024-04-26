Песков: россияне должны видеть поверженную на СВО технику

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков заявил, что россиянам важно увидеть трофеи РФ с СВО Фото:
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Граждане РФ должны увидеть выставку поверженной на СВО техники, которая пройдет 1 мая на Поклонной горе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей города, и у всех россиян. Это блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику. <…> Выставка заслуживает большого внимания — однозначно», — заявил Дмитрий Песков во время беседы с журналистами. Он также отметил, что не знает, посетит ли эту выставку президент России Владимир Путин.

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Граждане РФ должны увидеть выставку поверженной на СВО техники, которая пройдет 1 мая на Поклонной горе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, эта выставка вызовет большой интерес у москвичей и гостей города, и у всех россиян. Это блестящая идея. Мы должны видеть поверженную технику. <…> Выставка заслуживает большого внимания — однозначно», — заявил Дмитрий Песков во время беседы с журналистами. Он также отметил, что не знает, посетит ли эту выставку президент России Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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