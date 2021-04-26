Губернатор Пермского края не будет участвовать в праймериз ЕР

Дмитрий Махонин заявил, что не будет участвовать в предварительном голосовании «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не будет участвовать в праймериз «Единой России». Об этом он заявил на встрече с главными редакторами СМИ, передает корреспондент URA.RU.

«Махонин заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на участие в праймериз „Единой России“», — передает корреспондент агентства слова главы региона. Губернатор пояснил, что отказ от участия в предварительном голосовании ЕР не станет ограничением для попадания в первую тройку списка на выборах в заксобрание.

Источники URA.RU ранее отмечали, что Махонин примет участие в выборах в региональное законодательное собрание, возглавив общекраевой список партии «Единая Россия». Также отмечалось, что для этого лидерам списка вовсе не обязательно принимать участие в праймериз на общих условиях и, соответственно, подавать документы на выдвижение до 29 апреля.