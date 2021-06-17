Главному свердловскому вузу власти разрешили провести выпускной

У выпускников знаменитого вуза состоится праздник Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэрия Екатеринбурга согласовала проведение выпускного Уральскому федеральному университету имени Ельцина. Об этом сообщает вуз в своем телеграмм-канале.

«В официальном письме из администрации города сказано, что обязательным является соблюдение общественного порядка и безопасности, а также рекомендаций по санитарно-эпидемиологической защите участников „в связи с сохраняющимися рисками распространения новой коронавирусной инфекции“», — говорится в сообщении. Церемония состоится 26 июня на университетской площади перед главным корпусом университета. Также организаторы готовятся провести в очном формате второй и третий этапы «с соблюдением всех санитарных требований».

Ранее из-за пандемии коронавируса мэрия Екатеринбурга отменила общегородской выпускной. Он должен был пройти 25 июня и собрать 3,5 тысячи человек.