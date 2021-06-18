Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело в отношении ряда участников преступной группировки «Таганские», причастными к деятельности которой назывались такие небезызвестные «законники» как Вячеслав Иваньков (Япончик) и Андрей Исаев (Роспись). Членов ОПГ обвиняют в убийстве более двух лиц, похищении человека, грабеже, вымогательстве и других преступлениях различной степени тяжести.
«В отношении ряда бывших членов преступной группировки „Таганская“ расследование уголовного дела завершено. В зависимости от роли каждого они обвиняются в участии в вооруженной банде и преступном сообществе, убийстве более двух лиц, похищении человека, краже, грабеже и вымогательстве, незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывных устройств», — сказано на сайте СК РФ. В ведомстве отметили, что расследование других эпизодов преступной деятельности ОПГ в настоящее время продолжается.
По версии следствия, члены банды более двадцати лет скрывали свою преступную деятельность под видом ЧОПа и служб безопасности страховых фирм. «Не позднее 1991 года Игорь Жирноклеев совместно с Александром Грабером и Игорем Шиловым создали устойчивую вооруженную группу (банду) „Таганские“ в целях нападения на граждан, захвата организаций и совершения убийств», — отмечается на сайте СК. Установлено, что участники ОПГ причастны к убийству адвоката Натальи Вавилиной и одного члена своей банды, а также к убийству предпринимателей из Москвы и Ярославской области.
Согласно данным спецслужб Испании, именно авторитеты из «Таганской» ОПГ Жирноклеев и Григорий Рабинович стоят за расстрелами «воров в законе» Вячеслава Иванькова (Япончик), Андрея Голубева (Скиф) и Аслана Усояна (Дед Хасан). Последние обвиняются в бандитизме и убийствах, в том числе и получивший негласный титул «крестного отца» российского криминала Дед Хасан. Он был убит в 2013 году, уточняет
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