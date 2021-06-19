В Гидрометцентре России предупредили о рекордной жаре

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Жаркий день. Екатеринбург, тепло, лето, жара, дети, купание в фонтане, фонтан, лето в городе, фонтан у ельцин центра
В Гидрометцентре московскому региону аномальную жару Фото:

В Центральном федеральном России и Москве ожидается аномальная жара. С 21 июня отклонение от нормы для этого времени года составит восемь-девять градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Вполне возможно, что это будет самая высокая за весь период наблюдений температура. Каждый день начиная со следующей недели температура будет повышаться. В понедельник максимальная температура прогнозируется в диапазоне +31…+33, а во вторник воздух прогреется до +33…+35», — заявил Вильфанд телеканалу 360.

Такое отклонение от нормы называется волной тепла, отметил Вильфанд. «Радоваться, конечно, можно, что наконец-то наступило лето, но все-таки для жителей умеренных широт это опасная погода», — сказал он. Метеоролог посоветовал минимизировать пребывание на улице и включать кондиционеры.

Ранее Гидрометцентр РФ повысил уровень погодной опасности в столичном регионе в воскресенье до предпоследнего, «оранжевого» уровня. Период действия предупреждения об аномальной жаре будет действовать с 12:00 до 20:00 20 июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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