В Гидрометцентре России предупредили о рекордной жаре

В Гидрометцентре московскому региону аномальную жару Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Центральном федеральном России и Москве ожидается аномальная жара. С 21 июня отклонение от нормы для этого времени года составит восемь-девять градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Вполне возможно, что это будет самая высокая за весь период наблюдений температура. Каждый день начиная со следующей недели температура будет повышаться. В понедельник максимальная температура прогнозируется в диапазоне +31…+33, а во вторник воздух прогреется до +33…+35», — заявил Вильфанд телеканалу 360.

Такое отклонение от нормы называется волной тепла, отметил Вильфанд. «Радоваться, конечно, можно, что наконец-то наступило лето, но все-таки для жителей умеренных широт это опасная погода», — сказал он. Метеоролог посоветовал минимизировать пребывание на улице и включать кондиционеры.

Ранее Гидрометцентр РФ повысил уровень погодной опасности в столичном регионе в воскресенье до предпоследнего, «оранжевого» уровня. Период действия предупреждения об аномальной жаре будет действовать с 12:00 до 20:00 20 июня.