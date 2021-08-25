На Соборную площадь Перми ежедневно выезжают автомобили Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Депутата Пермской городской думы Надежду Агишеву обвинили в двойных стандартах. Организатор уличных концертов Олег Мясников рассказал URA.RU, что Агишева с одной стороны пытается бороться с музыкантами, выступающими на Соборной площади, а с другой сама не сохраняет исторический облик места— передвигается там на своем автомобиле рядом с храмом во имя Святителя Митрофана Воронежского.

«Началась какая-то вкусовщина: мне это [репертуар] нравится, а это — не нравится, поэтому давайте запретим. Надежда Агишева заботится о неприкосновенности Соборной площади, о том, чтобы там чтился архитектурный и исторический контент. А сама по этой площади на своей машине катается, подъезжает к своим офисам. И это ее не беспокоит, что она катается там, где люди гуляют и танцуют», — рассказал URA.RU Мясников. На своей странице в Facebook он также разместил снимок, как черный Range Rover припаркован у входа в Пермскую художественную галерею.

Агишева в беседе с корреспондентом URA.RU напомнила о том, что нет запрета на проезд по Соборной площади на автомобиле. Она отметила, что сама уже около 10 лет не сидит за рулем. Агишева говорит, что пока не представляет себе, как можно мирно разрешить конфликт с музыкантами.

«Пока у меня нет полной информации о том, как организаторы этих концертов взаимодействовали с органами местного самоуправления. По устной информации, эти мероприятия проходили без уведомлений. Но даже не это главное. Важнее то, что организаторы категорически отказываются признать, что отдыхающие здесь люди имеют право оставаться в тишине. Как и жители соседних домов, которые неоднократно обращались в полицию», — сообщила URA.RU депутат.

URA.RU рассказывало, что депутат гордумы Агишева и некоторые пермяки выступили против проведения уличных концертов на Соборной площади. Сообщалось, что на артистов жалуются представители РПЦ, но в Пермской епархии заверили URA.RU, что с музыкантами нет никаких конфликтов. Артисты специально сместили график выступлений, чтобы не мешать проведению службы в храме, а также провели совместный концерт с представителями епархии.

Скрин: Facebook, Олег Мясников