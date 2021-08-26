Свердловские чиновники провалили поручения Куйвашева

Каменский городской округ не исполнил в срок четверть поручений губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Каменского городского округа не исполнила в срок четверть поручений губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Обращение с соответствующей информацией направил свердловскому губернатору директор департамента противодействия коррупции и контроля региона Ильхам Ширалиев.

«Администрацией Каменского ГО четверть региональных поручений исполнена с нарушением сроков. Выявлены нарушения бюджетного, антимонопольного и антикоррупционного законодательства», — говорится в тексте документа (есть в распоряжении URA.RU). Ширалиев связывает проблемы муниципалитета с работой главы городского округа Сергея Белоусова и его заместителей.

Ширалиев подчеркнул, что в Каменском городском округе обнаружены нарушения в работе ЖКХ. Коммунальные сети изношены почти полностью, из-за чего может произойти срыв отопительного сезона.

«Более 34% автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям», — добавил Ширалиев. Кроме этого, по его словам, в Каменском округе уделяется недостаточно внимания вопросам медицины.

Белоусов подтвердил URA.RU информацию. «Действительно, к нам приходила проверка из департамента противодействия коррупции», — отметил мэр.

Представитель губернатора Анна Шкерина в разговоре с URA.RU сообщила, что проверка в Каменском была плановой. «По ее итогам даны конкретные предложения по устранению выявленных недочетов», — добавила Шкерина. Она уточнила, что результаты проверок позволят наладить работу муниципалитета.

Ранее Куйвашев назначил членов комиссий по отбору мэра Каменского городского округа. Конкурс на замещение должности местная дума объявила в начале августа в связи с истечением срока полномочий Белоусова.