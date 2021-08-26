Юрист заявил, что даже договор с ним расторгли незаконно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший юрист одного из штабов осужденного блогера Алексея Навального (организации признаны экстремистскими, иноагентами и запрещены на территории России) Артур Сташ раскрыл подробности своего увольнения. Юрист рассказал, что руководители штаба в Кемерово употребляли алкоголь и наркотики, а когда после общения Сташа разогнать их «притон», уволили его.

«Калиниченко (Станислав Калиниченко — друг координатора кемеровского штаба Ксении Пахомовой, позже сам стал координатором организации, — прим. ред.) с товарищем пили вино на скамейке. К ним подъехали сотрудники правоохранительных органов, чтобы составить протокол. Тот начал возмущаться, и его повезли в отделение полиции. Вот как эта история освещалась штабом Навального: у нас политический заключенный, он объявил голодовку, над ним издеваются. Из бытовухи раздули политическую историю», — рассказал он в интервью ИА REGNUM.

Позже, когда Калиниченко стал главой организации в Кемерово, «появились ребята с татуировками, с кольцами в ушах и носах, а более-менее серьезные люди начали уходить». После этого Алексея Сущенко — бывшего помощника координатора кемеровского штаба — задержали с наркотиками. «Думаю, что там же, не выходя из штаба, они всем этим и занимались. Иногда ехал поздно вечером, а в штабе свет горит — и в десять, и в одиннадцать, и в двенадцать ночи. Чем они там занимались? Когда уже Сущенко попался с наркотиками, все стало понятно», — сказал юрист.

У здания суда, где Сущенко избирали меру пресечения, Сташ подошел к Jeep, где сидели соратники Навального. «Открыл дверь [его автомобиля] и сказал: „Вот пандемия закончится, я приду и разгоню ваш притон“. Думаю, я его сильно напугал, потому что он сразу поменял замок на двери в штабе и написал на меня какой-то донос в федеральный штаб», — пояснил экс-юрист.

После этого случая к Сташу пришло извещение о разрыве рабочих отношений со штабом Навального в Кемерово. Юрист отметил, что даже договор с ним расторгли не по Гражданскому Кодексу.

«У меня был договор с новосибирской фирмой, оттуда пришло извещение о расторжении договора. Меня никто ни о чем не спросил, решили все в одностороннем порядке, просто сказали: „До свидания“. Я спросил, почему договор со мной расторгли не по Гражданскому Кодексу. Мне дали понять, что решать вопрос не собираются, а потом заблокировали меня везде», — заключил бывший сотрудник.

URA.RU связалось со Сташем в социальных сетях. Он подтвердил, что действительно давал интервью ИА REGNUM.