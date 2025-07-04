Объявлены место и дата похорон футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты

Футболист клуба "Ливерпуль" Диогу Жота и его брат Андре Сильва погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Испании. Похороны братьев пройдут 5 июля в Португалии, в городе Гондомар, где родилась их семья. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
"Похороны звезды «Ливерпуля» Диогу Жоты начнутся в три часа дня в пятницу, всего через день после того, как он и его брат погибли в огненной дорожной аварии", — пишет Daily Mail. Автокатастрофа произошла 3 июля в провинции Самора. По предварительной информации, причиной аварии стало возгорание покрышки на автомобиле Lamborghini. В результате машина вылетела в кювет и загорелась.
Диогу Жота выступал за "Ливерпуль" с 2020 года и успел завоевать звание чемпиона Англии в 2025 году и Кубок страны в 2022 году. Клуб объявил, что в память о футболисте его номер 20 будет навсегда выведен из обращения.
Жота также играл за такие клубы, как "Пасуш де Ферейра", "Порту", испанский "Атлетико" и английский "Вулвергемптон". В составе национальной сборной Португалии он дебютировал в 2020 году и участвовал в чемпионатах Европы 2021 и 2024 годов, а также стал победителем Лиги наций в начале июня текущего года.
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