Еще один народный артист России стал угрозой Украины

Народного артиста России Чернова включили в список угрозы безопасности Украины
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Актера Чернова на Украине считают угрозой нацбезопасности
Актера Чернова на Украине считают угрозой нацбезопасности Фото:

Народного артиста России Юрия Чернова включен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Сообщается в документах украинского ведомства, попавших в распоряжение журналистов.

«Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Чернов Юрий Николаевич, гражданин Российской Федерации, 24 апреля 1949 г.р.», — говорится в тексте распоряжения украинского ведомства, попавшего в распоряжение РИА «Новости». В документе отмечается, что Чернов внесен в список из-за участия в фильме Алексея Пиманова «Крым».

Юрий Чернов родился в Куйбышеве (ныне Самара), окончил Московское цирковое училище и ГИТИС. Он известен зрителям по ролям в советских и российских фильмах и телепроектах, среди которых картины «Доживем до понедельника», «Приключения Электроника», «Ширли-мырли», а также популярные сказки «Там, на неведомых дорожках...» и «После дождичка в четверг». В 2011 году Чернову было присвоено звание народного артиста России.

Ранее российского режиссера и актера Никиту Михалкова объявили в розыск на Украине по линии Службы безопасности Украины (СБУ) и внесли в перечень украинского интернет-ресурса «Миротворец». Там публикуют персональные данные лиц, которых авторы сайта считают представляющими угрозу национальной безопасности Украины.

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Народного артиста России Юрия Чернова включен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Сообщается в документах украинского ведомства, попавших в распоряжение журналистов. «Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Чернов Юрий Николаевич, гражданин Российской Федерации, 24 апреля 1949 г.р.», — говорится в тексте распоряжения украинского ведомства, попавшего в распоряжение РИА «Новости». В документе отмечается, что Чернов внесен в список из-за участия в фильме Алексея Пиманова «Крым». Юрий Чернов родился в Куйбышеве (ныне Самара), окончил Московское цирковое училище и ГИТИС. Он известен зрителям по ролям в советских и российских фильмах и телепроектах, среди которых картины «Доживем до понедельника», «Приключения Электроника», «Ширли-мырли», а также популярные сказки «Там, на неведомых дорожках...» и «После дождичка в четверг». В 2011 году Чернову было присвоено звание народного артиста России. Ранее российского режиссера и актера Никиту Михалкова объявили в розыск на Украине по линии Службы безопасности Украины (СБУ) и внесли в перечень украинского интернет-ресурса «Миротворец». Там публикуют персональные данные лиц, которых авторы сайта считают представляющими угрозу национальной безопасности Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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