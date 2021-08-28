Сестра убитой в Тюмени девочки станет опекуном других детей семьи

После смерти девочки в Тюмени остальных детей семьи разместили в соццентре Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Сестра убитой 9-летней девочки из Тюмени хочет стать опекуном для своих брата и сестры. Об этом сообщила ее адвокат Марина Козырь.

«Дети сейчас находятся в центре „Семья“. У Татьяны (сестры — прим. ред.) намерения оформлять опеку и попечительство над детьми, чтобы в дальнейшем они проживали с ней», — передает слова Марины Козырь РЕН-ТВ.

Адвокат уточнила, что старшей сестре, которая хочет стать опекуном, сейчас 18 лет. Девушка работает.

«Мы согласны, что родители должны быть лишены родительских прав за то, что они ненадлежащим образом оказали воспитание детям, за то, что произошло. Мы поддерживаем иск органов опеки, но считаем, что опеку должны передать в семью», — заключила Козырь.

Девочка пропала в Тюмени в конце июня в микрорайоне Лесобаза. Ее тело было обнаружено 19 августа. Уроженец Сургута Виталий Бережной был арестован на 2 месяца по подозрению в убийстве. Он сознался в том, что, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, обманом заманил ребенка в съемную квартиру, где изнасиловал и убил. По версии следствия, труп спустя полтора месяца Бережной подкинул на берег водоема, который находится в этом же микрорайоне.

Управление соцзащиты подало в суд иск о лишении ее отца и матери родительских прав. Как сообщают СМИ, отец детей злоупотребляет спиртными напитками и был ранее судим. Мать с несовершеннолетними не проживает.