30 августа 2021

В России начало дешеветь жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Впервые с начала года в России начало дешеветь жилье Фото:

Впервые с начала года жилая недвижимость в России начала дешеветь. Об этом заявил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«Во многих крупных городах России начали корректироваться цены на рынке новостроек — фаза активного роста прошла, теперь наступил цикл снижения», — цитируют Ильдара Хасаинова «Известия». В частности, в Челябинске недвижимость подешевела на 1%, а в Перми — на на 0,6%.

По предварительному прогнозу аналитиков компании «Метриум», по итогам августа жилье в Москве может упасть в цене на 1,7% из-за увеличения нового объема предложения на 10,8%. По словам коммерческого директора ГК «Страна Девелопмент» Александра Гуторова снижение цен во многом обусловлено действиями государства: «введение экспортных пошлин на металлы, антикартельные проверки на рынке арматуры, повышение ключевой ставки, чтобы замедлить инфляцию», — цитирует его издание.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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