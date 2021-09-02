В дизайнерских цифрах telegram-канал Mash увидел призывы к развратным действиям (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В социальных сетях высмеяли логотип администрации Челябинска, разработанный мэрией к 285-летию города. В дизайнерских цифрах логотипа telegram-канал Mash разглядел слово «Соси». В пресс-службе мэрии Челябинска заявили, что менять логотип не будут.

«Соси родной, любимый, свой. Это предлагает жителям администрация Челябинска. Перед вами — символика Дня города», — пишет Mash.

По мнению Mash, усилия дизайнеров превратили День города Челябинска в развратные призывы к импортозамещению. В администрации Челябинска эти претензии сочли странными.

«Никаких изменений в праздничной символике, разработанной к Дню города не будет. Это утвержденный логотип, в том числе главным архитектором и художником. На фантазии отдельных критиков, которые видят логотип так, как видят, повлиять мы не можем и не собираемся», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии.

День города в Челябинске будут начнут отмечать 4 сентября. Из-за пандемии COVID-19, как и год назад, решено отказаться от концерта на площади Революции, но фейерверк 11 сентября состоится. Официально днем рождения Челябинск является 13 сентября. В этом году городу исполнится 285 лет.

В мэрии наотрез отказались вносить изменения в праздничную символику Фото: telegram-канал Mash