Президент Грузии просит Трампа обратить внимание на его страну

Президент Грузии Михаил Кавелашвили направил открытое письмо Дональду Трампу, в котором выразил сожаление из-за недостатка внимания США к его стране. Он отметил, что Вашингтон активно взаимодействует с соседями Грузии, но игнорирует ее саму.
«Дональд Трамп уделил внимание всем соседям Грузии, кроме нее самой, что вызывает сожаление в грузинском обществе», — говорится в письме. Его приводит «Взгляд».
Кавелашвили также выразил опасения, что политику США в отношении Грузии определяет «глубинное государство», а не администрация Белого дома. Он предложил восстановить стратегическое партнёрство, замороженное при Байдене.
Ранее сообщалось, что Грузия не сможет вступить в Европейский союз до тех пор, пока в республике не будут проведены прозрачные и справедливые выборы. Об этом сообщили в Европарламенте, заявив о солидарности с народом страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.