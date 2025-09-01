Президент Грузии просит Трампа обратить внимание на его страну

Михаил Кавелашвили предложил восстановить стратегическое партнёрство, сообщает Взгляд
Михаил Кавелашвили предложил восстановить стратегическое партнёрство, сообщает Взгляд Фото:

Президент Грузии Михаил Кавелашвили направил открытое письмо Дональду Трампу, в котором выразил сожаление из-за недостатка внимания США к его стране. Он отметил, что Вашингтон активно взаимодействует с соседями Грузии, но игнорирует ее саму.

«Дональд Трамп уделил внимание всем соседям Грузии, кроме нее самой, что вызывает сожаление в грузинском обществе», — говорится в письме. Его приводит «Взгляд».

Кавелашвили также выразил опасения, что политику США в отношении Грузии определяет «глубинное государство», а не администрация Белого дома. Он предложил восстановить стратегическое партнёрство, замороженное при Байдене.

Ранее сообщалось, что Грузия не сможет вступить в Европейский союз до тех пор, пока в республике не будут проведены прозрачные и справедливые выборы. Об этом сообщили в Европарламенте, заявив о солидарности с народом страны.

