У пермского аэропорта продают трехзвездочный отель

Отель «Полет» ближайший к пермскому аэропорту Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Трехзвездочную гостиницу «Полет», которая находится у пермского аэропорта, продают за 60 млн рублей. Отель находится в сельском поселении Большое Савино у аэропорта. Объявление о продаже размещено на портале «Авито».

«Гостиница „Полет“ 60 000 000 рублей», — сообщается в объявлении. Продавцом в объявлении указана компания ПАО АКБ «Урал ФД».

Площадь отеля с земельным участком составляет 2,8 тыс. кв. метров. Автор объявления сообщает, что в отеле имеется действующий арендатор, а при покупке рассматривается вариант ипотеки. «Полет» — ближайшая гостиница к международному пермскому аэропорту. Она имеет три звезды, в гостинице расположено 50 номеров.