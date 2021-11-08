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04 ноября 2021

У пермского аэропорта продают трехзвездочный отель

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт Пермь (Большое Савино). Пермь, аэропорт, большое савино, международный аэропорт пермь
Отель «Полет» ближайший к пермскому аэропорту Фото:

Трехзвездочную гостиницу «Полет», которая находится у пермского аэропорта, продают за 60 млн рублей. Отель находится в сельском поселении Большое Савино у аэропорта. Объявление о продаже размещено на портале «Авито».

«Гостиница „Полет“ 60 000 000 рублей», — сообщается в объявлении. Продавцом в объявлении указана компания ПАО АКБ «Урал ФД».

Площадь отеля с земельным участком составляет 2,8 тыс. кв. метров. Автор объявления сообщает, что в отеле имеется действующий арендатор, а при покупке рассматривается вариант ипотеки. «Полет» — ближайшая гостиница к международному пермскому аэропорту. Она имеет три звезды, в гостинице расположено 50 номеров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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