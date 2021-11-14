В Челябинской области пропала девочка из центра помощи детям

Пропавшего подростка разыскивает полиция Кыштыма (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полиция Кыштыма (Челябинская область) просит жителей региона помочь в поисках несовершеннолетней девочки. Подросток сбежала из центра помощи детям.

«Девочка самовольно ушла из центра помощи детям „Горизонт“. В настоящее время местонахождение девочки неизвестно. Инцидент произошел 12 ноября», — сообщили в полиции.

Разыскиваемая девочка 2004 года рождения. Полиция Кыштыма просит всех, кому известно о местонахождении подростка, незамедлительно связаться с ними.