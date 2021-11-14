14 ноября 2021

В Челябинской области пропала девочка из центра помощи детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавшего подростка разыскивает полиция Кыштыма (фото из архива) Фото:

Полиция Кыштыма (Челябинская область) просит жителей региона помочь в поисках несовершеннолетней девочки. Подросток сбежала из центра помощи детям.

«Девочка самовольно ушла из центра помощи детям „Горизонт“. В настоящее время местонахождение девочки неизвестно. Инцидент произошел 12 ноября», — сообщили в полиции.

Разыскиваемая девочка 2004 года рождения. Полиция Кыштыма просит всех, кому известно о местонахождении подростка, незамедлительно связаться с ними.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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