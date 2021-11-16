Четырнадцать детей и семь мам пройдут полный медицинский осмотр Фото предоставлено «Фондом Святой Екатерины»

В Екатеринбург (Свердловская область) прибыли семьи экипажа атомного подводного крейсера «Верхотурье», который размещается в Мурманской области. Мамы с детьми пройдут полный медицинский осмотр в МЦ «УГМК-Здоровье». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Фонда Святой Екатерины». Это уже второй визит детей подводников в столицу Урала.

«Программа обследования направлена не только на раннее выявление болезней, но и на оценку предрасположенности к разным заболеваниям. Главное, что это позволяет предотвратить болезнь до ее развития. Такие обследования надо проходить регулярно», — говорит начальник отдела по работе с корпоративными клиентами клиники «УГМК-Здоровье» Наталья Размахова.

Для гостей подготовлена обширная развлекательная программа. «Дети посетили мастер-класс профессионального спортсмена бойцовского клуба „Архангел Михаил“ Арсения Смирнова в Академии единоборств РМК. В ближайшие дни им предстоит познакомиться с историей столицы Урала и посетить мультимедийные выставки», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее URA.RU писало, что летом этого года командир атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Верхотурье» Антон Измайлов вместе с экипажем провел несколько дней в Екатеринбурге. В рамках визита прошли рабочие встречи с председателем совета Фонда святой Екатерины Игорем Алтушкиным и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Фото предоставлено «Фондом Святой Екатерины»

Фото предоставлено «Фондом Святой Екатерины»

Фото предоставлено «Фондом Святой Екатерины»