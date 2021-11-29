Челябинским водителям не простят штрафы ГИБДД из-за сбоя системы

Доказывать необоснованность штрафов перевозчики должны сами (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вмешательство прокуратуры Челябинской области не избавит водителей фур от огромных штрафов, которые они получили в результате неисправной системы видеофиксации габаритов и весового контроля. Об этом URA.RU сообщил на пресс-конференции 30 ноября региональный министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

«Перевозчики, которым пришли штрафы, должны сами в судах доказывать, что штрафы им вынесены незаконно. Это их зона ответственности. У нас есть сертификаты соответствия, выданные федеральным центром, что система АПВГК (система видеофиксации габаритов и весового контроля коммерческого транспорта) находится в рабочем состоянии», — сообщил Нечаев.

Министр рассказал, что с 10 сентября из-за возмущения водителей миндортранс перестал выгружать данные и передавать их в ГИБДД. В настоящее время министерство проводит проверку оборудования.

«Представление прокуратуры мы получили. Дальше будем взаимодействовать с надзорным органом и проведем совместную поверку. Если нарушения в системе контроля будут выявлены, мы их устраним», — отметил министр.

Ранее стало известно, что прокуратура области выявила нарушения в системе видеофиксации габаритов и весового контроля на дорогах области. Дальнобойщики заявляли, что проблемы у них начались в июле текущего года. Водители массово жаловались, что неисправный комплекс видеофиксации приводит к гигантским штрафам и их разорению.