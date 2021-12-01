«Коммерсант»: Ozon и «Яндекс» готовят свои кредитные продукты

Крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и «Яндекс» увеличивают капитал своих банков. Эксперты ожидают, что банки начнут реализовывать разные модели развития.
Так как «Яндекс» имеет большой поток клиентов, пользующихся поиском товаров на платформе «Яндекс.Маркет», заявил источник
В портфеле «Яндекса» имеется сервис «Авто.ру», который предлагает автокредитование от банка «Тинькофф». По мнению Гендиректора сервиса подписки «Огонь» Владимира Начева, следует ожидать замены таких партнеров на собственные каналы из-за стремления экосистемы к укреплению своих позиций на рынке.
Собеседники агентства отметили, что «Озон-банку» будет логично развивать рассрочку на картах Ozon. «Рассрочка хороша тем, что в этом случае происходит софинансирование покупки со стороны банка, магазина и производителя товара, в результате ставка по кредиту получается ниже, чем при классическом кредитовании, следовательно, она оказывает меньшее давление на капитал», — объяснил источник агентства. Владимир Начев предположил, что стоит ожидать расширения услуг за счет кредитования продавцов для увеличения их лояльности и потенциальных оборотов.
Согласно отчетам, к 1 ноября «Яндекс банк» увеличил свой капитал до 1,64 миллиардов рублей, а «Озон-банк» — до 0,78 миллиардов рублей. Оба банка не стали раскрывать свои планы по развитию бизнеса.
Ранее сообщалось, что компания Ozon договорилась о покупке «Оней-банка» у Совкомбанка, передает телеканал 360. «Яндекс» переименовал банк «Акрополь», который был приобретен в июле, в «Яндекс банк», передает RT.
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