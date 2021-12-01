«Коммерсант»: Ozon и «Яндекс» готовят свои кредитные продукты

Эксперты считают, что Ozon будет развивать рассрочку, а «Яндекс» собирать портфель кредитов высокого качества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и «Яндекс» увеличивают капитал своих банков. Эксперты ожидают, что банки начнут реализовывать разные модели развития.

Так как «Яндекс» имеет большой поток клиентов, пользующихся поиском товаров на платформе «Яндекс.Маркет», заявил источник «Коммерсанта» на банковском рынке. «Он может не подходящие ему по формату кредиты отдавать банкам-партнерам, а себе оставлять „сливки“, не торопясь, собрать портфель высококачественных кредитов», — считает собеседник агентства.

В портфеле «Яндекса» имеется сервис «Авто.ру», который предлагает автокредитование от банка «Тинькофф». По мнению Гендиректора сервиса подписки «Огонь» Владимира Начева, следует ожидать замены таких партнеров на собственные каналы из-за стремления экосистемы к укреплению своих позиций на рынке.

Собеседники агентства отметили, что «Озон-банку» будет логично развивать рассрочку на картах Ozon. «Рассрочка хороша тем, что в этом случае происходит софинансирование покупки со стороны банка, магазина и производителя товара, в результате ставка по кредиту получается ниже, чем при классическом кредитовании, следовательно, она оказывает меньшее давление на капитал», — объяснил источник агентства. Владимир Начев предположил, что стоит ожидать расширения услуг за счет кредитования продавцов для увеличения их лояльности и потенциальных оборотов.

Согласно отчетам, к 1 ноября «Яндекс банк» увеличил свой капитал до 1,64 миллиардов рублей, а «Озон-банк» — до 0,78 миллиардов рублей. Оба банка не стали раскрывать свои планы по развитию бизнеса.

Ранее сообщалось, что компания Ozon договорилась о покупке «Оней-банка» у Совкомбанка, передает телеканал 360. «Яндекс» переименовал банк «Акрополь», который был приобретен в июле, в «Яндекс банк», передает RT.