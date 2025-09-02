На Кубани задержали убийцу «дюймовочки»

В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве Татьяны Магомедовой, известной как «женщина-дюймовочка» из-за роста всего в 145 сантиметров. В ходе расследования был задержан 51-летний Олег Коваленко. По данным источника, мужчина несколько раз ударил жертву ножом в автомобиле Mazda-3, после чего спрятал тело и машину в разных местах, чтобы скрыть следы преступления.
«Подозреваемый несколько раз попадал на записи с камер видеонаблюдения, его даже видели лежащим под скамейкой в центре города. Однако поймать мужчину удалось лишь в ночь на 2 сентября», — передает aif.ru. Коваленко назвал причиной убийства долг, который отец Магомедовой якобы не вернул ему после совместного бизнеса.
Ранее стало известно, что тело Татьяны Магомедовой и ее автомобиль были обнаружены в разных районах Кубани. По словам следователей, подозреваемый пытался скрыться от полиции, однако был задержан после оперативно-разыскных мероприятий. Уточняется, что между семьями Коваленко и Магомедовых ранее существовали деловые отношения, которые закончились конфликтом. Следствие рассматривает версию преднамеренного убийства на почве личной неприязни и материальных претензий.
