На трассе Ростовской области автомобили буквально легли друг на друга после массового ДТП

В Ростовской области произошло массовое ДТП на трассе М-4 «Дон»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ростовской области произошло массовое ДТП
В Ростовской области произошло массовое ДТП Фото:

На трассе М-4 «Дон» в районе Ростовской области произошло массовое ДТП. На кадрах, размещенных Госавтоинспекцией, видно, как автомобили лежат друг на друге.

«На трассе М-4 „Дон“, <...> по предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — передает ГАИ по региону. Из кадров, опубликованных ведомством, видно, как один из автомобилей буквально лежит на другом, соседние автомобили также зацепило. В связи с произошедшим представители ведомства просят водителей быть осторожнее на дорогах. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на федеральных трассах России уже происходили серьезные аварии: в августе 2025 года в Кромском районе Орловской области на трассе М-2 «Крым» столкнулись «Лада Веста» и «Газель», в результате чего погибли четыре человека и еще четверо получили травмы. Тогда, как и сейчас, сотрудники Госавтоинспекции выясняли обстоятельства происшествия и призывали водителей соблюдать осторожность на дорогах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе М-4 «Дон» в районе Ростовской области произошло массовое ДТП. На кадрах, размещенных Госавтоинспекцией, видно, как автомобили лежат друг на друге. «На трассе М-4 „Дон“, <...> по предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — передает ГАИ по региону. Из кадров, опубликованных ведомством, видно, как один из автомобилей буквально лежит на другом, соседние автомобили также зацепило. В связи с произошедшим представители ведомства просят водителей быть осторожнее на дорогах. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее на федеральных трассах России уже происходили серьезные аварии: в августе 2025 года в Кромском районе Орловской области на трассе М-2 «Крым» столкнулись «Лада Веста» и «Газель», в результате чего погибли четыре человека и еще четверо получили травмы. Тогда, как и сейчас, сотрудники Госавтоинспекции выясняли обстоятельства происшествия и призывали водителей соблюдать осторожность на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...