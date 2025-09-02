На трассе Ростовской области автомобили буквально легли друг на друга после массового ДТП

На трассе М-4 «Дон» в районе Ростовской области произошло массовое ДТП. На кадрах, размещенных Госавтоинспекцией, видно, как автомобили лежат друг на друге.
«На трассе М-4 „Дон“, <...> по предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — передает ГАИ по региону. Из кадров, опубликованных ведомством, видно, как один из автомобилей буквально лежит на другом, соседние автомобили также зацепило. В связи с произошедшим представители ведомства просят водителей быть осторожнее на дорогах. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее на федеральных трассах России уже происходили серьезные аварии: в августе 2025 года в Кромском районе Орловской области на трассе М-2 «Крым» столкнулись «Лада Веста» и «Газель», в результате чего погибли четыре человека и еще четверо получили травмы. Тогда, как и сейчас, сотрудники Госавтоинспекции выясняли обстоятельства происшествия и призывали водителей соблюдать осторожность на дорогах.
