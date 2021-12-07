07 декабря 2021

Челябинцу запретили продавать надгробия в жилом доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, могильная плита, надгробие, похоронный бизнес, надгробный камень
Магазин продавал похоронные принадлежности (фото из архива) Фото:

Житель Магнитогорска открыл ритуальный салон в многоквартирном доме. Подобное соседство не понравилось жильцам дома. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, чтобы закрыть салон, прокурору пришлось обратиться в суд.

«В Магнитогорске по иску прокурора суд запретил деятельность магазина ритуальных услуг в жилом доме. В магазине „Гранит Сервис М“ продавались похоронные принадлежности, надгробные памятники, оградки и скамейки. Свою деятельность предприниматель осуществлял в доме № 18 по улице Гагарина», — заявили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре отметили, что подобная торговля является недопустимой. Она нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц. Исполнение судебного решения ведомство поставило на контроль.

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Житель Магнитогорска открыл ритуальный салон в многоквартирном доме. Подобное соседство не понравилось жильцам дома. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, чтобы закрыть салон, прокурору пришлось обратиться в суд. «В Магнитогорске по иску прокурора суд запретил деятельность магазина ритуальных услуг в жилом доме. В магазине „Гранит Сервис М“ продавались похоронные принадлежности, надгробные памятники, оградки и скамейки. Свою деятельность предприниматель осуществлял в доме № 18 по улице Гагарина», — заявили в пресс-службе ведомства. В прокуратуре отметили, что подобная торговля является недопустимой. Она нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц. Исполнение судебного решения ведомство поставило на контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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