Челябинцу запретили продавать надгробия в жилом доме

Магазин продавал похоронные принадлежности (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Магнитогорска открыл ритуальный салон в многоквартирном доме. Подобное соседство не понравилось жильцам дома. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, чтобы закрыть салон, прокурору пришлось обратиться в суд.

«В Магнитогорске по иску прокурора суд запретил деятельность магазина ритуальных услуг в жилом доме. В магазине „Гранит Сервис М“ продавались похоронные принадлежности, надгробные памятники, оградки и скамейки. Свою деятельность предприниматель осуществлял в доме № 18 по улице Гагарина», — заявили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре отметили, что подобная торговля является недопустимой. Она нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц. Исполнение судебного решения ведомство поставило на контроль.