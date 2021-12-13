13 декабря 2021

Челябинские сотрудники соцслужб без QR-кодов лишились работы

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Сотрудников отстранили от работы, до того момента, пока они не вакцинируются Фото:
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Пятерых сотрудников управления социальной службы Челябинской области, которые не имели QR-кода о вакцинации, отстранили от работы. Об этом в ходе пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс» сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

«На 50 территориальных управлений социальной защиты всего пять человек, которые были отстранены от работы в рамках текущих требований. Если говорить в целом о количестве сотрудников у нас в сфере порядка 15 тысяч сотрудников. По министерству отстраненных нет», — сообщила на конференции министр.

Буторина добавила, что в министерстве достигли максимальный уровень по вакцинации сотрудников. В подведомственных министерству учреждениях отстраненных нет. Буторина связывает это с сознательностью сотрудников.

«Наши подведомственные учреждения — это дома-интернаты, учреждения, где находятся инвалиды. Сотрудники понимают, какую ответственность они несут за подопечных. Поэтому сотрудники либо получают медотвод, либо вакцинируются», — добавила Буторина.

В Челябинске непривитых учителей также начали отстранять от работы. Однако, по сообщениям министерства образования области, таких сотрудников единицы. Отстранение их от работы никак не повлияет на образовательный процесс.

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Пятерых сотрудников управления социальной службы Челябинской области, которые не имели QR-кода о вакцинации, отстранили от работы. Об этом в ходе пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс» сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина. «На 50 территориальных управлений социальной защиты всего пять человек, которые были отстранены от работы в рамках текущих требований. Если говорить в целом о количестве сотрудников у нас в сфере порядка 15 тысяч сотрудников. По министерству отстраненных нет», — сообщила на конференции министр. Буторина добавила, что в министерстве достигли максимальный уровень по вакцинации сотрудников. В подведомственных министерству учреждениях отстраненных нет. Буторина связывает это с сознательностью сотрудников. «Наши подведомственные учреждения — это дома-интернаты, учреждения, где находятся инвалиды. Сотрудники понимают, какую ответственность они несут за подопечных. Поэтому сотрудники либо получают медотвод, либо вакцинируются», — добавила Буторина. В Челябинске непривитых учителей также начали отстранять от работы. Однако, по сообщениям министерства образования области, таких сотрудников единицы. Отстранение их от работы никак не повлияет на образовательный процесс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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