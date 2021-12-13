Челябинские сотрудники соцслужб без QR-кодов лишились работы

Пятерых сотрудников управления социальной службы Челябинской области, которые не имели QR-кода о вакцинации, отстранили от работы. Об этом в ходе пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс» сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.
«На 50 территориальных управлений социальной защиты всего пять человек, которые были отстранены от работы в рамках текущих требований. Если говорить в целом о количестве сотрудников у нас в сфере порядка 15 тысяч сотрудников. По министерству отстраненных нет», — сообщила на конференции министр.
Буторина добавила, что в министерстве достигли максимальный уровень по вакцинации сотрудников. В подведомственных министерству учреждениях отстраненных нет. Буторина связывает это с сознательностью сотрудников.
«Наши подведомственные учреждения — это дома-интернаты, учреждения, где находятся инвалиды. Сотрудники понимают, какую ответственность они несут за подопечных. Поэтому сотрудники либо получают медотвод, либо вакцинируются», — добавила Буторина.
В Челябинске непривитых учителей также начали отстранять от работы. Однако, по сообщениям министерства образования области, таких сотрудников единицы. Отстранение их от работы никак не повлияет на образовательный процесс.
Пятерых сотрудников управления социальной службы Челябинской области, которые не имели QR-кода о вакцинации, отстранили от работы. Об этом в ходе пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс» сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина. «На 50 территориальных управлений социальной защиты всего пять человек, которые были отстранены от работы в рамках текущих требований. Если говорить в целом о количестве сотрудников у нас в сфере порядка 15 тысяч сотрудников. По министерству отстраненных нет», — сообщила на конференции министр. Буторина добавила, что в министерстве достигли максимальный уровень по вакцинации сотрудников. В подведомственных министерству учреждениях отстраненных нет. Буторина связывает это с сознательностью сотрудников. «Наши подведомственные учреждения — это дома-интернаты, учреждения, где находятся инвалиды. Сотрудники понимают, какую ответственность они несут за подопечных. Поэтому сотрудники либо получают медотвод, либо вакцинируются», — добавила Буторина. В Челябинске непривитых учителей также начали отстранять от работы. Однако, по сообщениям министерства образования области, таких сотрудников единицы. Отстранение их от работы никак не повлияет на образовательный процесс.