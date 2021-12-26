26 декабря 2021

Советник главы офиса Зеленского обвинил Шойгу в «троллинге» США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Слова Сергея Шойгу по поводу подготовки США к провокациям по химатаке назвали «троллингом» Фото:

Слова министра обороны РФ Сергея Шойгу — это его «троллинг» в сторону готовящихся американскими частными военными компаниями (ЧВК) в Донбассе провокаций. Так посчитал внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Они троллят американцев по аналогии с химическим оружием в Ираке, что американцы использовали как один из аргументов для проведения военной операции в Ираке. Со стороны России это чисто информационно-психологическая операция для нагнетания паники», — поделился Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом», запись опубликована на YouTube.

Ранее, 21 декабря, Сергей Шойгу заявил, что американские сотрудники ЧВК готовят провокации с неустановленными химическими компонентами в Донбассе. МИД Украины опроверг это заявление, назвав это дезинформацией. Сотрудники Украинского Министерства обороны сообщили, что в стране нет никаких частных военный компаний, пишет МК.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Слова министра обороны РФ Сергея Шойгу — это его «троллинг» в сторону готовящихся американскими частными военными компаниями (ЧВК) в Донбассе провокаций. Так посчитал внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Они троллят американцев по аналогии с химическим оружием в Ираке, что американцы использовали как один из аргументов для проведения военной операции в Ираке. Со стороны России это чисто информационно-психологическая операция для нагнетания паники», — поделился Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом», запись опубликована на YouTube. Ранее, 21 декабря, Сергей Шойгу заявил, что американские сотрудники ЧВК готовят провокации с неустановленными химическими компонентами в Донбассе. МИД Украины опроверг это заявление, назвав это дезинформацией. Сотрудники Украинского Министерства обороны сообщили, что в стране нет никаких частных военный компаний, пишет МК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...