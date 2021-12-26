Советник главы офиса Зеленского обвинил Шойгу в «троллинге» США

Слова министра обороны РФ Сергея Шойгу — это его «троллинг» в сторону готовящихся американскими частными военными компаниями (ЧВК) в Донбассе провокаций. Так посчитал внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Они троллят американцев по аналогии с химическим оружием в Ираке, что американцы использовали как один из аргументов для проведения военной операции в Ираке. Со стороны России это чисто информационно-психологическая операция для нагнетания паники», — поделился Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом», запись опубликована на YouTube.
Ранее, 21 декабря, Сергей Шойгу заявил, что американские сотрудники ЧВК готовят провокации с неустановленными химическими компонентами в Донбассе. МИД Украины опроверг это заявление, назвав это дезинформацией. Сотрудники Украинского Министерства обороны сообщили, что в стране нет никаких частных военный компаний, пишет МК.
Слова министра обороны РФ Сергея Шойгу — это его «троллинг» в сторону готовящихся американскими частными военными компаниями (ЧВК) в Донбассе провокаций. Так посчитал внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. «Они троллят американцев по аналогии с химическим оружием в Ираке, что американцы использовали как один из аргументов для проведения военной операции в Ираке. Со стороны России это чисто информационно-психологическая операция для нагнетания паники», — поделился Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом», запись опубликована на YouTube. Ранее, 21 декабря, Сергей Шойгу заявил, что американские сотрудники ЧВК готовят провокации с неустановленными химическими компонентами в Донбассе. МИД Украины опроверг это заявление, назвав это дезинформацией. Сотрудники Украинского Министерства обороны сообщили, что в стране нет никаких частных военный компаний, пишет МК.