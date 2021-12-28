Путин продолжил зачистку руководства ФСИН

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Клипарт. Сургут, фсин россии, нашивки
После увольнения главы ФСИН, Путин решил отстранить его заместителя Фото:

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН РФ) Анатолия Якунина уволили с должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — написано в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу 28 декабря.

Перед этим Путин уволил директора ФСИН Александра Калашникова. По данным источников, это было связано с появляющейся информацией в интернете о пытках в российских колониях. Однако Кремль опроверг эту информацию. Подполковник запаса МВД России Олег Иванников в беседе с URA.RU высказал мнение, что его отставка ведет к слиянию ФСИН и МВД.

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Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН РФ) Анатолия Якунина уволили с должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — написано в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу 28 декабря. Перед этим Путин уволил директора ФСИН Александра Калашникова. По данным источников, это было связано с появляющейся информацией в интернете о пытках в российских колониях. Однако Кремль опроверг эту информацию. Подполковник запаса МВД России Олег Иванников в беседе с URA.RU высказал мнение, что его отставка ведет к слиянию ФСИН и МВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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