Путин продолжил зачистку руководства ФСИН

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН РФ) Анатолия Якунина уволили с должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — написано в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу 28 декабря.
Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН РФ) Анатолия Якунина уволили с должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — написано в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу 28 декабря. Перед этим Путин уволил директора ФСИН Александра Калашникова. По данным источников, это было связано с появляющейся информацией в интернете о пытках в российских колониях. Однако Кремль опроверг эту информацию. Подполковник запаса МВД России Олег Иванников в беседе с URA.RU высказал мнение, что его отставка ведет к слиянию ФСИН и МВД.