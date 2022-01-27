Депутат Госдумы предложил запретить Верке Сердючке въезд в Россию. «У нас своих придурков хватает»

28 января 2022 в 00:11 Размер текста - 17 +

Украинскому певцу хотят запретить въезд в Россию Фото: Илья Московец © URA.RU Украинскому певцу Андрею Данилко, известному под псевдонимом Верка Сердючка, хотят запретить въезд на территорию России. Своими мыслями по этому поводу поделился депутат Госдумы Александр Бородай. «Существу по имени Верка Сердючка все позволено. Это типичное явление украинской политики. Вовка Зеленский и Верка Сердючка. Они, собственно, и представляют из себя украинское национальное самосознание. Вся Украина с политической точки зрения представляет из себя беспрерывную клоунаду. Реагировать как-то серьезно на это я бы не стал. Хотя въезд в страну Верке Сердючке не помешает запретить. Хотя бы по той причине, что у нас своих придурков хватает», — поделился с «Газетой.ру» Бородай. Верка Серючка спела песню про украинского идеолога национализма Степана Бандеру на концерте программы «Дизель-шоу». «Батько наш — Бандера, Украина — мать. Мы за Украину будем воевать», — спел артист на сцене. Зал отреагировал на это бурными овациями. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинскому певцу Андрею Данилко, известному под псевдонимом Верка Сердючка, хотят запретить въезд на территорию России. Своими мыслями по этому поводу поделился депутат Госдумы Александр Бородай. «Существу по имени Верка Сердючка все позволено. Это типичное явление украинской политики. Вовка Зеленский и Верка Сердючка. Они, собственно, и представляют из себя украинское национальное самосознание. Вся Украина с политической точки зрения представляет из себя беспрерывную клоунаду. Реагировать как-то серьезно на это я бы не стал. Хотя въезд в страну Верке Сердючке не помешает запретить. Хотя бы по той причине, что у нас своих придурков хватает», — поделился с «Газетой.ру» Бородай. Верка Серючка спела песню про украинского идеолога национализма Степана Бандеру на концерте программы «Дизель-шоу». «Батько наш — Бандера, Украина — мать. Мы за Украину будем воевать», — спел артист на сцене. Зал отреагировал на это бурными овациями.