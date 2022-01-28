Россиянам предлагают назвать яркие молодежные фразы, услышанные по всей стране Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Юноши и девушки по всей России в рамках проекта « Подслушай незнакомца» начали создавать интерактивную карту молодежного сленга из разных регионов. Авторы концепции проекта «Другое дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» предлагают всем желающим представить необычные фразеологизмы и фразы, «подслушанные» от других людей на улице, работе, учебе и так далее.

Первые выражения молодежи уже поступили в «Другое Дело», рассказали в пресс-службе организации «Россия — страна возможностей». В частности:

Молодые люди Тюмени говорят: «НикогдА не говори „нЕкогда“», вместо привычного «НикогдА не говори „никогдА“».

Молодежь в Санкт-Петербурге любит фразу: «Время летит, как чайка за хлебом».

В Железногорске «подслушали» фразу: «Если это твои глаза такие голубые, а не линзы, то я готов в них утонуть».

Москвичи философски рассуждают: «Полтретьего ночи. Меня укусила муха-трудоголичка».

Молодежь во Владивостоке считает: «Кажется, книга знает больше, чем я».

Жители Казани полагают, что «Плата за индивидуальность — одиночество».

Молодые люди Иваново придумали альтернативные трактовки слову «бабайка». Под ним ивановская молодежь подразумевает не только выдуманного персонажа, но и какой-нибудь сосуд, контейнер или детские игрушки в песочнице.

Для участия в проекте «Подслушай незнакомца» нужно зарегистрироваться в приложении «Другое Дело» через социальную сеть «ВКонтакте», найти задание «подслушать незнакомца» и добавить интересную фразу до 7 февраля. За подслушанные яркие фразеологизмы, соответствующие требованиям организаторов, участники получают по 400 баллов. Их можно обменять на обучающие курсы или накопить и получить полезные устройства, встретиться с интересными людьми.

«Молодые люди в разных регионах России могут говорить по-разному с использованием своих специфических выражений. Часто к ним примешиваются местные обычаи, традиции, мода. Но все это зачастую составляет некий уникальный культурный код, характерный для той или иной местности, а в целом становится новым языком, на котором выражаются молодые россияне», — рассказал о концепции «Подслушки» руководитель проекта «Другое Дело» платформы «Россия — страна возможностей» Кирилл Хвиль.

Проект «Другое дело» был запущен в июне 2021 года автономной некоммерческой организацией (АНО) «Россия — страна возможностей». Участники получают баллы за активность в учебе, демонстрации здорового образа жизни, экологических проектах, волонтерстве, творчестве, менторстве и других направлениях. Баллы можно обменять за различные бонусы: подписку в онлайн-кинотеатр, путешествия, учебные курсы и даже на площадки для проведения личного мероприятия, например — для признания в любви на стадионе. Сама «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина.

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