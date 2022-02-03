03 февраля 2022

Мурашко дал особое поручение свердловскому минздраву из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочее совещание при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, мурашко михаил
Министр Михаил Мурашко поручил обеспечить свердловские бригады скорой ПЦР-тестами и препаратами для амбулаторного лечения Фото:
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Коронавирус COVID-19

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Свердловской области Москва дала новое поручение региональному минздраву. Чиновникам предписано в срок до 10 февраля наладить работу выездных бригад скорой медицинской помощи. Также у бригады скорой должно быть необходимое для работы количество ПЦР-тестов и препаратов для амбулаторного лечения.

«В целях максимально раннего начала лечения новой коронавирусной инфекции у пациентов с признаками ОРВИ в срок до 10 февраля 2022 года должны быть организованы мероприятия по обеспечению выездных бригад скорой медицинской помощи медицинскими изделиями для выявления COVID-19 и лекарственными препаратами для ее лечения в амбулаторных условиях. ПЦР-тестирование и выдача препаратов должно осуществляется на месте вызова скорой помощи», — говорится в документе, который есть в распоряжении URA.RU.

Редакция URA.RU направила запрос в региональный минздрав. Там сообщили, что работа всех бригад скорой медицинской помощи налажена.

Ранее URA.RU писало, что за минувшие сутки в России выявлен 168 201 новый случай коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 798 человек.

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Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Свердловской области Москва дала новое поручение региональному минздраву. Чиновникам предписано в срок до 10 февраля наладить работу выездных бригад скорой медицинской помощи. Также у бригады скорой должно быть необходимое для работы количество ПЦР-тестов и препаратов для амбулаторного лечения. «В целях максимально раннего начала лечения новой коронавирусной инфекции у пациентов с признаками ОРВИ в срок до 10 февраля 2022 года должны быть организованы мероприятия по обеспечению выездных бригад скорой медицинской помощи медицинскими изделиями для выявления COVID-19 и лекарственными препаратами для ее лечения в амбулаторных условиях. ПЦР-тестирование и выдача препаратов должно осуществляется на месте вызова скорой помощи», — говорится в документе, который есть в распоряжении URA.RU. Редакция URA.RU направила запрос в региональный минздрав. Там сообщили, что работа всех бригад скорой медицинской помощи налажена. Ранее URA.RU писало, что за минувшие сутки в России выявлен 168 201 новый случай коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 798 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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