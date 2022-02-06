Вирусолог Чумаков предрек появление штаммов заразнее «Омикрона»

07 февраля 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

Эволюция коронавируса не остановится на «Омикроне», что приведет к появлению более заразных штаммов. Об этом заявил член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков. «„Омикрон“ стал очень заразным, он пробил иммунную систему у всех, включая детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции», — заявил Петр Чумаков в интервью радио Sputnik. По его словам, коронавирус не остановится на «Омикроне»,что приведет к появлению более заразного штамма. Такое же мнение на счет появления новых штаммов выражал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он заявил, что новые штаммы COVID-19 возникают постоянно. Ранее сообщалось, что инфекционист Евгений Тимаков заявил, что «Омикроном» переболеют 90% россиян. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили новую мутацию штамма «Омикрон», которая является более заразной.