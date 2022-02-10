По словам источника, фельдшер получил 20 тысяч рублей за подделку сертификатов вакцинации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Верхнем Тагиле (Свердловская область) задержали по подозрению в коррупции начальника фельдшерско-акушерского пункта поселка Половинный, относящегося к городской больнице Верхнего Тагила. Предполагается, что медработник за деньги оформляла QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Фельдшера задержали по подозрению в получении взятки согласно статье 290 УК РФ», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в задержании участвовали сотрудники управления ФСБ по Свердловской области и полицейские свердловского главка из управления экономической безопасности.

По словам источника, за изготовление поддельных сертификатов о вакцинации фельдшер получила больше 20 тысяч рублей. Следователи регионального управления Следственного комитета завели уголовное дело за взятку. Подозреваемую отпустили, обязав явиться на судебное заседание.

Представитель УФСБ не ответил на звонок корреспондента агентства. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пока воздержался от комментариев. Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга отказался комментировать информацию о возбуждении уголовного дела. В больнице, к которой относится фельдшерско-акушерский пункт, URA.RU не смогли подтвердить информацию. Пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков сообщил, что не владеет информацией о задержании медика.

В отношении свердловчан, незаконно выдававших QR-коды уже возбуждено несколько уголовных дел. Источники сообщали фамилии медиков в медучреждениях Екатеринбурга и Артемовского, которые наладили систему производства поддельных документов. В отношении некоторых из них не удавалось завести уголовное дело из-за тонкостей работы. В поселке Половинный доказать вину фельдшера будет проще, поскольку она лично вносила ложные сведения в реестр.

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