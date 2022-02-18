Олимпиада в Пекине: итоги дня и медали 18 февраля. Российские хоккеисты победили шведов

18 февраля 2022 в 21:32 Размер текста - 17 +

В Пекине (Китай) завершился четырнадцатый день зимней Олимпиады. Российские хоккеисты вышли в финал Игр-2022, обыграв команду Швеции со счетом 2:1. Российская фигуристка Александра Трусова, завоевавшая серебряную медаль в женском одиночном фигурном катании, сняла ее после церемонии награждения и вышла к журналистам. Медальный зачет Сборная Олимпийского комитета РФ занимает девятую строчку медального зачета. В копилке у российских спортсменов 27 медалей, из которых только пять золотых. Ближайший соперник сборной ОКР — команда Австрии. У нее шесть золотых медалей. 1. Норвегия — 34 медали (15 золотых, 8 серебряных, 11 бронзовых) 2. Германия — 22 медали (10 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых) 3. США — 21 медаль (8 золотых, 8 серебряных, 5 бронзовых) 4. Китай — 14 медалей (8 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовых) 5. Нидерланды — 16 медалей (7 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых) 6. Швеция — 16 медалей (7 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых) 7. Швейцария — 14 медалей (7 золотых, 2 серебряных, 5 бронзовых) 8. Австрия — 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовых) 9. ОКР — 27 медалей (5 золотых, 9 серебряных, 13 бронзовых). Соревнования за день Хоккей Главным событием 18 февраля стала победа сборной Олимпийского комитета России по хоккею, которая выиграла сборную Швеции и вышла в финал Олимпийских игр. Овертайм завершился вничью. Судьбу участника олимпийского финала решила серия буллитов. Парное фигурное катание Российские спортсмены заняли в парном фигурном катании второе и третье место. Пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов получили 84.25 балла. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 82.76 балла. На первом месте оказались китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. На четвертом — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (78,59 баллов). Ски-кросс Фристайлист Сергей Ридзик получил бронзовую медаль в ски-кроссе. В решающем заезде спортсмен из России уступил двум представителям Швейцарии. Золото завоевал Райан Режес, серебро — Алекс Фива. Скандалы на Олимпиаде в Пекине Трусова сняла серебряную медаль после награждения Российская спортсменка Александра Трусова вышла к журналистам без серебряной медали, которую ей дали на церемонии награждения на Олимпийских играх в Пекине. Она объяснила это тем, что награждение закончилось. По словам фигуристки, золотую медаль покажет Анна Щербакова. Президент МОК раскритиковал тренеров Валиевой Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на действия тренеров 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, занявшей четвертое место в фигурном катании. Причиной критики стало холодное отношение к спортсменке после ее выступления с двумя падениями в произвольной программе. Бах отметил, что ей не создали комфорт, говорили очень холодно, «это был какой-то жест разъединения». Отец биатлонистки из Екатеринбурга умер во время Олимпиады У свердловской биатлонистки Ирины Казакевич во время Олимпиады-2022 умер отец. Похороны состоялись в день, когда она в составе сборной ОКР завоевала серебряную медаль. Казакевич призналась, что самым тяжелым было «ехать на пристрелку, понимая, что в другом месте сейчас происходит совсем другая церемония».