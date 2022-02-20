В Екатеринбурге показали, как выпрямят русло Исети рядом с ЦПКиО. Фото

21 февраля 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Русло могут изменить в ближайшие Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU В Екатеринбурге проходят общественные слушания о выравнивании русла реки Исеть и благоустройству набережной. Работы планируют проводить в районе от улицы Щорса до переулка Базового. Вся документация представлена на официальном сайте мэрии Екатеринбурга. Согласно документам, русло Исети сместят в сторону выставленного на торги завода радиоаппаратуры, после чего укрепят берега реки и очистят территорию от мусора. При этом из акватории Исети исчезнет остров, который образовался после осушения пруда. Затем набережную оборудуют пешеходными тротуарами и велодорожками, появится два пешеходных моста и искусственный фонтан на реке. Сообщается, что вырубка зеленых насаждений не предполагается. Документ разработан компанией «Студия БК» по заказу администрации Екатеринбурга. Реализация проекта рассчитана в три этапа: первый — благоустройство левого берега реки Исеть от улицы Щорса до границы парка Маяковского, второй — благоустройство правого берега реки Исеть от улицы Щорса до улицы Циолковского, третий — благоустройство левого и правого берега реки Исеть от улицы Циолковского до переулка Базового. Все работы должны быть завершены до 2025 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Русло реки могут изменить уже в ближайшие годы Документация ООО «Студия БК» Проект благоустройства набережной возле парка Маяковского предполагает два пешеходных моста, искусственный фонтан, дорогу для пешеходов и велосипедистов Документация ООО «Студия БК»

В Екатеринбурге проходят общественные слушания о выравнивании русла реки Исеть и благоустройству набережной. Работы планируют проводить в районе от улицы Щорса до переулка Базового. Вся документация представлена на официальном сайте мэрии Екатеринбурга. Согласно документам, русло Исети сместят в сторону выставленного на торги завода радиоаппаратуры, после чего укрепят берега реки и очистят территорию от мусора. При этом из акватории Исети исчезнет остров, который образовался после осушения пруда. Затем набережную оборудуют пешеходными тротуарами и велодорожками, появится два пешеходных моста и искусственный фонтан на реке. Сообщается, что вырубка зеленых насаждений не предполагается. Документ разработан компанией «Студия БК» по заказу администрации Екатеринбурга. Реализация проекта рассчитана в три этапа: первый — благоустройство левого берега реки Исеть от улицы Щорса до границы парка Маяковского, второй — благоустройство правого берега реки Исеть от улицы Щорса до улицы Циолковского, третий — благоустройство левого и правого берега реки Исеть от улицы Циолковского до переулка Базового. Все работы должны быть завершены до 2025 года.