20 февраля 2022
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В Екатеринбурге показали, как выпрямят русло Исети рядом с ЦПКиО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Исеть в районе парка Маяковского. Екатеринбург, парк маяковского, зима, исеть, цпкио
Русло могут изменить в ближайшие Фото:

В Екатеринбурге проходят общественные слушания о выравнивании русла реки Исеть и благоустройству набережной. Работы планируют проводить в районе от улицы Щорса до переулка Базового. Вся документация представлена на официальном сайте мэрии Екатеринбурга.

Согласно документам, русло Исети сместят в сторону выставленного на торги завода радиоаппаратуры, после чего укрепят берега реки и очистят территорию от мусора. При этом из акватории Исети исчезнет остров, который образовался после осушения пруда. Затем набережную оборудуют пешеходными тротуарами и велодорожками, появится два пешеходных моста и искусственный фонтан на реке. Сообщается, что вырубка зеленых насаждений не предполагается.

Документ разработан компанией «Студия БК» по заказу администрации Екатеринбурга. Реализация проекта рассчитана в три этапа: первый — благоустройство левого берега реки Исеть от улицы Щорса до границы парка Маяковского, второй — благоустройство правого берега реки Исеть от улицы Щорса до улицы Циолковского, третий — благоустройство левого и правого берега реки Исеть от улицы Циолковского до переулка Базового. Все работы должны быть завершены до 2025 года.

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Русло реки могут изменить уже в ближайшие годы
Проект благоустройства набережной возле парка Маяковского предполагает два пешеходных моста, искусственный фонтан, дорогу для пешеходов и велосипедистов
В Екатеринбурге проходят общественные слушания о выравнивании русла реки Исеть и благоустройству набережной. Работы планируют проводить в районе от улицы Щорса до переулка Базового. Вся документация представлена на официальном сайте мэрии Екатеринбурга. Согласно документам, русло Исети сместят в сторону выставленного на торги завода радиоаппаратуры, после чего укрепят берега реки и очистят территорию от мусора. При этом из акватории Исети исчезнет остров, который образовался после осушения пруда. Затем набережную оборудуют пешеходными тротуарами и велодорожками, появится два пешеходных моста и искусственный фонтан на реке. Сообщается, что вырубка зеленых насаждений не предполагается. Документ разработан компанией «Студия БК» по заказу администрации Екатеринбурга. Реализация проекта рассчитана в три этапа: первый — благоустройство левого берега реки Исеть от улицы Щорса до границы парка Маяковского, второй — благоустройство правого берега реки Исеть от улицы Щорса до улицы Циолковского, третий — благоустройство левого и правого берега реки Исеть от улицы Циолковского до переулка Базового. Все работы должны быть завершены до 2025 года.
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