В Екатеринбурге проходят общественные слушания о выравнивании русла реки Исеть и благоустройству набережной. Работы планируют проводить в районе от улицы Щорса до переулка Базового. Вся документация представлена на официальном сайте мэрии Екатеринбурга.
Согласно документам, русло Исети сместят в сторону выставленного на торги завода радиоаппаратуры, после чего укрепят берега реки и очистят территорию от мусора. При этом из акватории Исети исчезнет остров, который образовался после осушения пруда. Затем набережную оборудуют пешеходными тротуарами и велодорожками, появится два пешеходных моста и искусственный фонтан на реке. Сообщается, что вырубка зеленых насаждений не предполагается.
Документ разработан компанией «Студия БК» по заказу администрации Екатеринбурга. Реализация проекта рассчитана в три этапа: первый — благоустройство левого берега реки Исеть от улицы Щорса до границы парка Маяковского, второй — благоустройство правого берега реки Исеть от улицы Щорса до улицы Циолковского, третий — благоустройство левого и правого берега реки Исеть от улицы Циолковского до переулка Базового. Все работы должны быть завершены до 2025 года.
Проект благоустройства набережной возле парка Маяковского предполагает два пешеходных моста, искусственный фонтан, дорогу для пешеходов и велосипедистов
Документация ООО «Студия БК»
В Екатеринбурге проходят общественные слушания о выравнивании русла реки Исеть и благоустройству набережной. Работы планируют проводить в районе от улицы Щорса до переулка Базового. Вся документация представлена на официальном сайте мэрии Екатеринбурга. Согласно документам, русло Исети сместят в сторону выставленного на торги завода радиоаппаратуры, после чего укрепят берега реки и очистят территорию от мусора. При этом из акватории Исети исчезнет остров, который образовался после осушения пруда. Затем набережную оборудуют пешеходными тротуарами и велодорожками, появится два пешеходных моста и искусственный фонтан на реке. Сообщается, что вырубка зеленых насаждений не предполагается. Документ разработан компанией «Студия БК» по заказу администрации Екатеринбурга. Реализация проекта рассчитана в три этапа: первый — благоустройство левого берега реки Исеть от улицы Щорса до границы парка Маяковского, второй — благоустройство правого берега реки Исеть от улицы Щорса до улицы Циолковского, третий — благоустройство левого и правого берега реки Исеть от улицы Циолковского до переулка Базового. Все работы должны быть завершены до 2025 года.