На Центральной площади Тюмени собрались десятки человек (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Протесты из-за военной операции на Украине

Около 10 человек задержаны силовиками в центре Тюмени на несанкционированном митинге против военной операции РФ на Украине. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Несколько десятков человек пришли на Центральную площадь и скандировали „Нет войне“. Встречались и антивоенные плакаты. Акция продолжалась минут 20. Затем человек в штатском приказал задержать самых активных протестующих с плакатами, остальные участники разошлись», — сообщил журналист.

По данным корреспондента, протестующие пошли по улицам Тюмени, где задержания продолжились. В пресс-службе регионального УМВД получить оперативный комментарий по этому поводу не удалось. Ранее предупреждение об ответственности за проведение несанкционированных акций на своем официальном сайте разместил Следственный комитет РФ. Аналогичное обращение выпустило МВД РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Мировое сообщество резко осудило этот шаг. На фоне событий жители Тюмени начали массово скупать валюту.