«Манчестер Юнайтед» может потерять спонсорскую помощь от Adidas

Adidas может прекратить спонсорское сотрудничество с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» или уменьшить размер выплат, если клуб вылетит из Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на финансовый отчет клуба.
«Производитель спортивной экипировки в 2023 году подписал новый десятилетний контракт на 900 миллионов фунтов стерлингов (1,1 млрд долларов) с клубом. Согласно условиям, Adidas может разорвать соглашение с уведомлением за год или снизить ежегодные выплаты до 450 миллионов фунтов стерлингов, если „Манчестер Юнайтед“ не сможет сохранить прописку в высшем дивизионе», — говорится в сообщении.
Также в контракте с экипировщиком предусмотрено уменьшение выплат на 10 миллионов фунтов в случае, если клуб не попадет в Лигу чемпионов. Это условие начнет действовать со следующего сезона.
Сейчас клуб идет на 14-м месте в АПЛ с 22 очками за 19 игр. От зоны вылета клуб отделяет восемь очков. Следующий матч МЮ пройдет 5 января на «Энфилде» в дерби против «Ливерпуля», идущего на первой строчке.
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