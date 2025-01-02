Россия подхватила общемировой тренд по потреблению игристых вин

Производство игристых вин и российского шампанского в России за период январь-ноябрь выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув отметки в 15,8 миллиона декалитров, сообщили в Минсельхоз РФ. Общий объем производства вина за одиннадцать месяцев составил 46,7 миллиона декалитров, из которых треть приходится на игристые вина.
«Так, в январе-ноябре было выпущено 15,8 миллиона дал игристых вин и российского шампанского — это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом за одиннадцать месяцев произведено 46,7 миллиона декалитров вина, из которых треть — игристые. Продажи последних по сравнению с прошлым годом выросли почти на 11%», — заявили в ведомстве.
Исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников подчеркнул, что спрос на игристые вина в России динамично растет. Это стало особенно заметно на фоне мирового тренда увеличения доли таких вин. «Развитие спроса и рост востребованного предложения предопределили такую динамику. Уверен, что в следующем году на рынке появятся новые яркие игристые вина», — отметил Плотников.
На сегодняшний день доля игристых вин на внутреннем рынке России является одной из наибольших в мире, превышая 20%. За последние 10 лет к числу отечественных производителей игристых вин, имеющих более чем столетнюю историю, добавились десятки новых компаний. Эти новые участники рынка производят игристые вина, используя как акратофорную, так и классическую технологии виноделия.
Основными регионами производства игристых вин в России являются Краснодарский край, Санкт-Петербург и Дагестан, причем на Краснодарский край приходится половина всего объема производства. По прогнозам, в 2024 году объем собранного винограда составит более 800 тысяч тонн. Также ожидается, что площадь виноградников достигнет 107 тысяч гектаров.
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